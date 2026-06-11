중동전쟁 장기화 영향에 5월 취업자 4만명 감소 청년 전문인력 1000명 양성·고용유지지원금 완화 AX·GX 대응 산업전환 고용안정 기본계획 조속 마련

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 중동전쟁 장기화에 따른 고용 충격에 대응하기 위해 청년고용 대책을 서둘러 집행하고 산업 전환에 따른 고용안정 대책 마련에 나선다. 5월 취업자 수가 17개월 만에 감소로 전환한 데다 청년층과 제조·건설·농림어업 등 주력 부문의 고용 부진이 심화되고 있어서다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 11일 정부서울청사에서 고용노동부·산업통상부·교육부·보건복지부·중소기업벤처부·기획예산처·국가데이터처 등 관계부처와 고용관계장관 간담회를 열고 최근 고용 상황을 점검하고 대응 방향을 논의했다.

구 부총리는 “중동전쟁의 파급효과에도 불구하고 석유 최고가격제 등 정책적 노력으로 물가상승률을 0.6%포인트 낮추는 등 안정적 관리에 주력해왔다”면서도 “중동전쟁 장기화와 원자재 가격 상승, 수급 애로가 이어지면서 5월 취업자 수가 17개월 만에 감소 전환했고 고용여건의 불확실성이 확대되고 있다”고 진단했다.

특히 청년 고용난이 심화되고 제조업·건설업·농어업 등 업종별 부진도 지속되고 있다고 지적했다.

정부는 우선 청년고용 활성화에 정책 역량을 집중하기로 했다. 지난 4월 발표한 ‘청년뉴딜 추진방안’의 핵심 사업인 K-뉴딜 아카데미, 청년도약 부트캠프, KDT(국민내일배움카드 훈련) 등을 신속히 집행하고 추가 보완 과제도 발굴할 계획이다. 아울러 하반기에는 에이전틱 AI(Agentic AI) 등 첨단산업 분야 청년 전문인력 교육을 1000명 이상 대상으로 확대 추진한다.

중동전쟁 장기화에 따른 산업현장 경영난이 고용불안으로 이어지지 않도록 고용안정 대책도 강화한다. 정부는 지난달 고용유지지원금 신청 요건을 완화한 데 이어 ‘버팀이음 프로젝트’를 통해 피해 우려 업종이 밀집한 지역을 중심으로 고용안정 조치를 시행 중이다. 향후 지역·업종별 동향을 면밀히 점검해 필요시 고용위기지역 및 특별고용지원업종 지정도 추진할 방침이다.

또 일자리 창출 기업에 대한 재정 인센티브를 강화하는 ‘기업지원-일자리 연계형 재정지원 방안’도 차질 없이 추진한다. 정부는 AX(인공지능 전환)·GX(녹색전환) 등 산업구조 변화에 대응하기 위해 직무 전환이 필요한 노동자를 지원하는 ‘산업전환 고용안정 기본계획’도 조속히 마련하기로 했다.

구 부총리는 “청년뉴딜 사업뿐 아니라 구조개혁을 포함한 모든 경제정책을 수립·집행하는 과정에서 청년의 목소리와 눈높이에 맞춰 추진하겠다”며 “중동전쟁 불확실성이 지속되는 상황에서 모든 부처가 각별한 경계심을 갖고 총력 대응해야 한다”고 강조했다.