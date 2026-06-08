진상규명위원회 10일 출범

[헤럴드경제=이영기 기자] 6·3 지방선거 본투표 당시 투표용지가 부족했던 투표소가 추가로 확인됐다. 이 가운데 투표가 일시 중단됐던 곳도 추가로 드러났다.

중앙선거관리위원회는 8일 투표용지가 부족할 것으로 예상돼 추가 송부한 투표소는 전국 1만4천288개 투표소 중 140개 투표소로 파악됐다고 밝혔다. 이번에 밝혀진 140개 투표소는 부족분을 보충하기 위해 선관위가 투표용지가 추가 투입한 곳이다.

선관위가 지난 5일 발표한 조사 결과보다 73개가 추가로 파악된 것이다. 지역별로 보면 ▷서울 53개 ▷경기 36개 ▷인천 18개 ▷부산 9개 ▷대구 7개 ▷경남 5개 ▷전남 4개 ▷울산 3개 ▷강원 2개 ▷충북·전북·경북 각각 1개 순이었다.

투표용지 부족으로 투표가 잠시 중단됐다가 재개된 투표소 역시 4곳 늘어난 26개 투표소로 파악됐다.

선관위는 이번 투표용지 부족 사태의 원인과 책임 규명을 위한 ‘투표지 부족 사태 진상규명위원회’를 오는 10일부터 19일까지 운영해 진상을 파악할 예정이다.

위원회는 시민단체·법조계·언론계·학계로부터 추천받은 외부 인사 총 6명으로 구성됐다. 한국여성변호사회 회장을 지낸 조현욱 변호사가 위원장을 맡는다.

위원회는 투표용지 인쇄와 배정, 수급관리 등 전반을 조사할 예정이다. 상황 발생 후 투표소 운영과 초동 조치 및 보고 체계의 적정성 등도 판단할 방침이다.

아울러 투표용지 부족 현상이 나타난 투표소가 추가로 있는지 등을 조사할 계획이다.

한편 선관위는 조희대 대법원장이 이날 노태악 중앙선관위원장의 지명 해제를 통보함에 따라 위철환 상임위원이 중앙선관위원장 직무를 대행한다고 밝혔다.

허철훈 사무총장의 면직안도 수리돼 강동완 사무차장이 사무총장 직무를 대행한다. 또 선관위는 선거정책실장과 선거1국장을 오는 9일 직위 해제하기로 했다.