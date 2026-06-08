[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장 당선인은 8일 오후 대구 콘텐츠센터 1층에서 대구시장직 인수위원회 현판식 후 인수위원들에게 위촉장을 수여하고 기념촬영을 하고 있다.
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입력 2026-06-08 18:58:47
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장 당선인은 8일 오후 대구 콘텐츠센터 1층에서 대구시장직 인수위원회 현판식 후 인수위원들에게 위촉장을 수여하고 기념촬영을 하고 있다.
“당신 대진연이지” 거칠어진 올림픽공원 집회…우르르 몰려들어 몸수색 요구까지 [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발해 모인 집회가 대체로 평화적이었던 주말 풍경과 달리 8일부터는 ‘선 넘는’ 양상을 보이고 있다. 핸드볼 선수들이 경기장 안에서 물품을 챙겨 나가는 것을 막아서고 일부 시민을 ‘선도세력’으로 몰아 욕설과 함께 집회 현장에서 쫓아내는 일도 벌어졌다. 8일 오후 4시께 서울 송파구 올림픽공원
‘19금’ 내세워 반전…“너무 심하다했더니” 결국 살아나는 티빙
[헤럴드경제=박영훈 기자] “쿠팡플레이에도 밀리더니” 한때 토종 온라인동영상서비스(OTT) 1위였던 티빙이 살아나고 있다. “너무 심하다” “볼 게 없다”는 이용자들의 불만이 쏟아지면 무료를 내세운 쿠팡플레이에도 밀려 체면을 구겼던 티빙에 이용자들이 다시 몰리기 시작했다. 넷플릭스에 이은 OTT 2위 탈환이 초읽기에 들어갔다는 분석이다. 히트작 부재에 시달렸던 티빙은 파격적인 19금 작품 ‘친애하는 X’ 성공 이후 반전의 기회를 갖게 됐다. 이후 ‘유미의 세포들 시즌3’, ‘취사병 전설이 되다’ 등이 연이어 성과를 거두며 월 이용자 900만명을 눈앞에 두고 있다. 여기에 프로야구 시즌 돌입으로 이용자 증가에 속도가 붙고 있다. 7일 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난달 국내 OTT 중에서 월간활성이용자수(MOU) 증가폭이 가장 컸던 건 티빙이다. 전월 대비 14.40% 증가한 881만명으로 집계됐다. 지난달 두자릿수 증가폭은 티빙이 유일하다. 2위인 쿠팡플레이와 격차가 벌어지던
“삼전 35만원에 샀다” “하이닉스 230만원이다” 공포의 월요일이 온다…개미들 ‘초긴장’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “삼성전자 35만원, 어떻게 해야 할 지 걱정이다” (투자자) “하이닉스 300만원은 간다고 해서 230만원에 샀는데” (투자자) 반도체를 중심으로 미 증시가 폭락하면서 투자자들이 초긴장 상태다. 반도체주가 투매에 가까운 매도세를 맞으며 나스닥지수가 1년여 만에 가장 큰 폭으로 급락했다. 이러다간 삼성전자, SK하이닉스 주가도 ‘30만원-200만원’이 무너질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 투매가 투매로 이어지며 삼성전자, SK하이닉스에 눌려 못 오른 다른 종목들까지 동반 폭락할 우려도 제기된다. 무엇보다 반도체의 거침없는 상승세만 믿고 고점에서 산 투자자들은 매우 난감한 상황에 몰렸다. 지난 5일 삼성전자는 6.40% 하락한 32만9000원, SK하이닉스는 9.92% 하락 207만원에 마감했다. 월요일이 더 큰 문제다. 증시를 이끌어온 반도체 랠리가 거센 조정에 직면했기 때문이다. 5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전 거래일 대비 2.6
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.