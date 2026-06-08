[추경호 대구시장직 인수위 제공]
[추경호 대구시장직 인수위 제공]

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장 당선인은 8일 오후 대구 콘텐츠센터 1층에서 대구시장직 인수위원회 현판식 후 인수위원들에게 위촉장을 수여하고 기념촬영을 하고 있다.


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