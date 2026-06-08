수은 누출로 체육관 대피 전문업체 불러 방재 조

[헤럴드경제=이영기 기자] 경기 김포시 김포외국어고등학교에서 과힉 기자재를 옮기던 중 수은이 누출돼 일부 시설이 폐쇄되고 학생들이 대피했다.

연합뉴스에 따르면 김포소방서는 8일 오전 9시10분께 김포외고 과학준비실에서 수은이 누출됐다는 신고를 접수했다.

이 사고로 학생들이 인근 교실에서 체육관으로 대피했다. 인명피해는 발생하지 않았다.

사고는 과학준비실에 보관 중이던 노후 기자재를 폐기하기 위해 폐기물처리업체 관계자가 수은 기압계를 옮기는 과정에서 발생한 것으로 알려졌다.

현장에 출동한 소방당국은 수은 기압계와 누출된 수은을 밀봉 조치했다. 안전조치 이후에도 과학준비실과 주변에서 기준치를 초과하는 수은 농도가 검출되면서 학교 측은 주변을 폐쇄하고 전문업체를 불러 방재 조치를 하기로 했다.

교육지원청 관계자는 “방재 작업이 완료될 때까지 일부 학생들은 교실을 옮겨 수업받게 될 것”이라며 “안전관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.