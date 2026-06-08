민선 9기 앞두고 조직 혁신 드라이브 도민 소통 확대·공직기강 확립 주문

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 경남도지사가 자신의 휴대전화 번호와 이메일 주소를 공개해 공직사회 비리와 불합리한 관행을 직접 신고받겠다고 밝혔다. 민선 9기 출범을 앞두고 조직 혁신과 공직기강 확립에 강도 높은 드라이브를 건 것으로 풀이된다.

박 지사는 8일 실국본부장회의를 주재한 자리에서 도청 공직자와 출자·출연기관 임직원에게 자신의 연락처를 공개하고 조직 내부의 비위 행위와 불합리한 관행, 개선 아이디어 등을 직접 접수하라고 지시했다.

경남도는 이달 말까지 도지사 직통 소통 창구를 운영할 계획이다. 박 지사는 “민선 8기 성과는 철저히 분석해 마무리하고 선거 과정에서 도민들에게 약속한 공약과 현안을 체계적으로 정리해 민선 9기 도정에 반영해야 한다”고 말했다.

선거 기간 중 공직자 일탈 행위에 대해서도 엄정 대응 방침을 밝혔다. 박 지사는 “감찰위원회 조사를 통해 문제가 확인되면 책임을 분명히 물어야 한다”며 공직기강 확립을 주문했다.

이와 함께 박 지사는 “도민들의 목소리를 직접 듣는 것이 중요하다”며 도지사 일정 공개와 도청 개방 확대를 지시했다. 이에 따라 경남도는 이달 말까지 도지사 일정을 공개하고 정책 제안과 건의사항을 접수하는 소통 채널을 운영할 예정이다.

박 지사는 풍수해와 폭염 대책을 최우선 과제로 꼽으며 산사태 발생 지역과 하천 제방, 재해 취약시설에 대한 현장 점검 강화를 지시했다. 아울러 정부 예산안 편성 과정에서 주요 현안 사업의 국비 확보에 총력을 기울이고 공공기관 2차 이전에 대비한 유치 활동도 적극 추진할 것을 주문했다.