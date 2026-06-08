원/달러 환율 급등에 외환시장 관련 간담회 역외 NDF 거래, 국내시장 흡수 필요성 강조

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융당국이 8일 원/달러 환율 급등에 대응해 은행권과 외환시장 관련 간담회를 열고 협조를 요청했다. 역외에서 이뤄지는 역외차액결제선물환(NDF) 파생상품 거래를 통한 쏠림 현상에 대한 우려를 전하고는 시장 교란 행위에 대해 엄정한 조치를 하겠다고 강조했다.

금융당국에 따르면 신진창 금융위원회 사무처장 주재로 열린 이날 회의는 전날 관계기관 합동 긴급 시장상황점검회의의 후속 조치 성격으로, 최근 외환 시장과 외화 자금시장 동향을 점검하고 은행권과 전날 논의 결과를 공유하기 위해 진행됐다.

간담회에는 금융위·재정경제부·금융감독원·한국은행을 비롯해 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 담당 임원과 스테이트스트리트은행·HSBC·SC은행 등 외국은행 국내지점 관계자가 참석했다.

참석자들은 “최근 외환시장은 국내 주식시장이 높은 상승률을 보이면서 외국인 투자자의 비중 조정과 차익 실현 등이 나타나는 가운데 중동 긴장 고조, 미국의 금리 인상 전망 등 글로벌 불확실성이 반영되면서 환율 변동성이 확대됐다”고 진단했다.

이들은 “반도체를 비롯한 국내 기업의 이익 전망이 지속적으로 상향되고 수출 호조로 경상수지 흑자가 확대되는 등 우리 경제의 펀더멘털(기초체력)과 대외신인도는 견고하다”고 평가하며 “외환시장에서 과도한 변동성과 일방향 쏠림 현상이 나타나는 것은 바람직하지 않다”는 데 의견을 같이했다.

금융당국은 NDF 파생상품 거래를 통한 쏠림 현상이 국내 외환시장에 영향을 미칠 수 있다고 우려하며 면밀한 분석을 통해 향후 역외 NDF 거래를 국내 외환시장으로 흡수하기 위한 방안을 마련할 필요성이 있고 이에 대해 은행권이 적극 협조해 달라고 요청했다.

이에 더해 외환시장에서 원화의 약세 흐름에 편승한 투기적 움직임 또는 시장 교란 행위가 있는지를 한은·금감원 검사 등을 통해 점검해 그 결과에 따라 엄정한 조치를 할 예정이라고 전달했다. 은행권이 자체적으로 외환시장 행동규범을 철저히 준수하고 시장 교란 행위 방지를 위한 내부통제를 강화해달라는 취지다.

금융당국은 “정부와 관계기관은 시장 변동성이 재차 높아질 수 있는 상황인 만큼 24시간 높은 경계감을 갖고 시장 상황을 모니터링해 나갈 계획”이라고 강조했다.

이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 6일(1590원) 이후 가장 높은 1555.2원에 거래를 시작했다가 외환당국의 구두개입 등에 1535.0원으로 마감했다.

이는 직전 거래일 주간거래 종가보다 4.1원 내린 것으로 주간거래가 하락 마감한 것은 4거래일 만이다.