[헤럴드경제=차민주 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 경기 성남시에 있는 네이버 1784 사옥에서 이해진 네이버 의장과 만나 “그래픽처리카드(GPU)를 확보할수록 더 행복할 것”이라고 언급했다.

8일 오후 3시 45분께 황 CEO는 경기 성남시에 있는 네이버 1784 사옥을 방문해 이 의장과 만났다. 이날 현장에서는 네이버웹툰이 준비한 ‘웹툰 말풍선 채우기’ 이벤트가 진행됐다.

황 CEO는 해당 말풍선에 ‘걱정하지 말라, 나에게는 GPU가 있다(Don‘t worry! I HAVE GPUS!)’라는 문구를 작성했다. 그러면서 “내 대사는 ‘GPU를 많이 가질수록 더 많이 일할 수 있고, 더 행복해질 수 있다’는 뜻”이라고 설명했다.

이어 이 의장은 “행복은 삼겹살, 일은 깻잎, 쌈 싸서 한 번에 드세요”라는 문장을 채워 넣었다. 그는 “5일 회동의 잔상이 남아있다”며 “일과 행복을 분리하지 말고 한꺼번에 찾을 수 있는 길이 있을 것으로 믿어 이 같은 문장을 쓰게 됐다”고 했다.

황 CEO는 이 의장의 설명에 “동의한다. 우리 둘 다 열심히 일하고 있고, 아주 행복하다”고 화답했다.

황 CEO는 이 의장과 함께 네이버의 스트리밍 서비스 ‘치지직’ 생중계에도 참여할 예정이다. 실시간 방송을 통해 약 15분간 이용자와 소통한다.