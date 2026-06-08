“당대표 3인 이상 시 예비경선…권역별 순회경선 거쳐” “지선 평가위 내외부인사 균형 인선…10일 보고키로”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 오는 8월 17일 차기 당대표를 선출하는 전국당원대회를 개최하기로 했다.

조승래 민주당 사무총장은 8일 국회에서 연 기자간담회에서 “전당대회는 8월 중에 하되 가장 이른 시일인 17일에 진행하는 걸로 공감대를 모았다”며 이같이 밝혔다.

조 사무총장은 “10일(수요일) 최고위원회의를 거쳐 11일께 당무위원회에 올리고 그다음 주 중앙위원회를 통해 전당대회 시기, 절차, 제도 정비를 완료하게 된다”며 “이게 되면 전당대회 준비위원회(전준위)와 선거관리위원회가 구성된다”고 말했다.

이어 조 사무총장은 “당대표, 최고위원 후보 등록을 받고 당대표의 경우 3인 이상인 경우 예비경선을 거쳐 본경선을 진행하고 권역별 순회경선을 통해 17일 당대표와 최고위원을 선출하는 일정으로 준비하겠다”고 덧붙였다.

현직 당대표나 최고위원이 차기 전당대회에 재출마할 경우를 놓고 조 사무총장은 “사퇴시한은 없다. 다만 전례가 있을 뿐”이라고 말했다. 정청래 민주당 대표가 당대표 연임에 도전할 것이라는 관측 속에 김민석 국무총리와 송영길 전 대표의 출마 가능성도 점쳐진다.

조 사무총장은 “당헌당규상 재임 가능 여부도 없으니 된다고 보고, 사퇴시한이 언제인지도 있지 않다”며 “지난번 이재명 대통령 대표 시절에는 전준위 구성 전에 사퇴한 걸로 돼 있다”고 설명했다.

민주당은 이날 최고위원회의에서 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 평가위원회 설치도 의결했다. 조 사무총장은 “내·외부 인사로 균형 있게 구성하고 위원장은 공동으로 한다. 구체적인 인선은 10일까지 의결을 거쳐 보고하기로 논의했다”며 “공식 기구를 통해 지선과 재보선을 체계적·종합적으로 평가해서 우리 당의 엄중한 현실을 평가하고 당 운영 기조와 전략방향에 참고가 되도록 하겠다”고 했다.

백서 발간 일정에 관해서는 “지선기획단부터 해서 자격심사위, 공천관리위, 이의신청위 등 관련 기구의 활동 내역을 묶고 경선 과정을 수록하고 캠페인 정리하는 등 실무를 별도로 진행해야 한다”며 “선거 의미와 문제점, 평가 등도 같이 수록해야 하니 (발간 일정을) 특정해서 말하긴 어렵다. 가능한 한 빨리하려는데, 일단 평가위를 구성해서 논의해 봐야 판단할 수 있을 듯하다”고 말했다.

지선 및 재보선 일부 선거구에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대한 특검에 관해 조 사무총장은 “보통 국정조사와 특검이 동시에 활동하는 건 드문 케이스”라며 “국정조사는 각 당의 요구서가 제출됐고, 특검법안은 제출되지 않고 주장만 있다. 당장 합의해서 할 수 있는 건 국정조사인 것 같다”고 말했다.

선관위 관련 개헌 논의를 놓고 조 사무총장은 “국정조사를 하고 특검을 하고 다양한 원인을 진단하는 과정에서 근본적인 개혁을 위해 개헌이 필요하면 해야 한다고 생각한다”고 말했다.

그러면서 “이번 사태의 원인 규명을 철저히 할 국정조사와 특검을 통해 강도 높은 조사·수사가 필요하나, 선관위의 권한과 역할, 행정기관의 관계를 포함해 선거관리 투·개표관리의 효율성을 높일 제도 개선을 어떻게 할지 투트랙으로 고민해야 한다”고 덧붙였다.