세계 최장 33.9km 새만금 방조제 일원에서 5,000여 명의 참가자가 함께한 제10회 군산 새만금 전국 인라인마라톤대회가 최인호(전북원스포츠단/Skating Start), 양도이(경북 안동시청/파워슬라이드)가 42km 경쟁 부문에서 각각 1위를 차지하며 성황리에 마무리됐다.

대한롤러스포츠연맹이 주최하고 전북특별자치도롤러스포츠연맹이 주관한 이번 대회는 5,000여 명이 참가해 국내 최대 규모 인라인 마라톤 축제의 위상을 다시 한번 확인할 수 있었다. 이번 대회에는 일반 참가자뿐만 아니라 국가대표 선수 선발 포인트 부여 등의 정책을 통해 등록선수의 참여율도 끌어올렸으며, 타 지역 참가자를 대상으로 체류형 스포츠관광을 활성화하고 지역상권 이용을 촉진하기 위해 군산에서 숙박한 참가자에게 군산사랑상품권을 지원하며 지역경제 활성화에 힘을 보태는 등 생활체육과 전문체육이 함께 어우러진 최고 수준의 인라인 마라톤대회가 자연스럽게 지역의 관광과 경제 활성화를 견인하며 상생 구조를 만들어가는 지역 대표 축제로서 자리매김하였다.

정영택 대회조직위원장은 “군산 새만금 전국 인라인 마라톤대회가 어느덧 10회를 맞아 전국 인라인 동호인과 엘리트들이 함께하는 대표 체육 축제로 성장했다”며 “앞으로도 참가자 중심의 안전하고 품격 있는 대회 운영을 통해 대한민국을 대표하는 인라인 마라톤대회로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.