시민참여단이 최종의제 선정 후 숙의 진행

[헤럴드경제=이태형 기자] 대통령직속 국가기후위기대응위원회는 기후시민회의 의제 제안 누리집을 통해 기후위기 대응과 관련한 다양한 의제를 신청받는다고 8일 밝혔다.

기후대응위는 누구나 기후 관련 의제를 자유롭게 제안할 수 있도록 온라인 플랫폼을 마련하고, 기후위기와 관련된 다양한 의견을 제안받는다. 누리집에서 이미 제안한 의제도 조회할 수 있다.

국민 의제 제안 누리집은 상시 운영되며, 접수된 의제는 시민참여단이 직접 검토하고 숙의하는 과정을 거쳐 정부 정책권고안으로 활용될 예정이다.

기후대응위는 이달 30일까지 누리집에 의제를 등록한 참여자 100명을 추첨해 경품을 증정할 예정이다. 의제 제안은 기후시민회의 의제 제안 누리집을 통해 본인인증 후 참여할 수 있다.

이창훈 기후대응위 민간위원장은 “기후위기 대응은 국민 모두가 함께 만들어가는 과정”이라며 “생활 속 경험과 아이디어가 정책으로 이어질 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.