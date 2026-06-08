국제적 연대 및 실천 강조…지속가능경영보고서 발간

[헤럴드경제=정찬수 기자] BYN블랙야크그룹은 1일(현지 시각) 네팔 남체 바자르에서 ‘히말라야 기후 헌장 2026 - 남체 써밋’을 개최했다고 8일 밝혔다.

행사는 네팔 비정부기구 사가르마타 오염 통제 위원회(SPCC)·네팔등산협회(NMA)·네팔 쿰부 파상 라무 지역자치구와 공동으로 진행됐다. 히말라야 기후 헌장은 블랙야크가 2025년 카트만두에서 창설한 세계 최초의 산악 기반 기후 행동 이니셔티브다. 히말라야를 전 세계 기후 위기의 최전선으로 바라보고, 산악 환경 보전을 위한 국제적 연대와 실천을 끌어내기 위한 것이다.

올해 행사는 개최지를 카트만두에서 해발 3440m의 남체로 옮겼다. 기후 위기 현장을 마주하고 행동으로 전환하겠다는 의지를 담았다. 히말라야는 지구 온난화로 인한 적설량 감소, 농토 침수, 등반객 쓰레기 문제 등으로 생태계 위협이 커지고 있다. 블랙야크는 내년부터 히말라야 현장에서 이뤄지는 정화 및 복원 활동 중심의 실천형 프로젝트를 진행할 계획이다.

강태선 블랙야크 회장은 “2024년 빙하호 붕괴로 큰 피해를 입은 타메 마을은 히말라야의 기후 위기가 이미 누군가의 삶을 위협하는 현실임을 보여주는 사례”라며 “논의와 선언을 넘어 히말라야 현장에서 실질적인 변화를 위한 지원과 연대를 넓혀갈 것”이라고 말했다.

한편 블랙야크는 창사 이래 처음으로 지속가능경영보고서 ‘2025 BYN BLACKYAK Responsibility Report’를 발간했다. 히말라야 기후 헌장 활동과 환경 정화 트레킹 사례, 지속가능 제품 개발 노력, 순환경제 모델 도입 방향 등을 담았다.