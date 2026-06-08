평창군 계촌마을서 올해 12회째 개최

현대차 정몽구 재단은 강원 평창군 계촌마을에서 열린 ‘2026 계촌 클래식 축제’(사진)가 3일간의 일정을 성황리에 마무리했다고 8일 밝혔다.

재단이 주최하고 한국예술종합학교가 주관한 이번 축제는 5~7일 ‘더 튠(조율)’을 주제로 열렸다. 메인 공연 관람객 1만4000명을 포함해 플리마켓과 체험 프로그램 방문객까지 총 1만6000여 명이 행사를 찾았다.

올해 축제는 ‘다시, 그 숲으로’를 슬로건으로 자연 속에서 클래식 음악을 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 선보였다. 계촌초·중학교 전교생이 참여한 오프닝 무대를 시작으로 바이올리니스트 이지혜 한국예술종합학교 교수와 피아니스트 김송현, 바이올리니스트 김현서 등이 무대에 올라 수준 높은 연주를 선보였다. 특히, 첼리스트 한재민의 깜짝 무대가 관객들의 큰 호응을 얻었다. 한재민은 별빛콘서트에서 생상스 첼로 협주곡 1번을 협연한 뒤 부천필하모닉오케스트라 첼로 섹션에 단원으로 합류해 드보르자크 교향곡 8번을 함께 연주하는 이색 장면을 연출했다.

축제 마지막 날에는 바이올리니스트 대니 구와 디토 오케스트라가 무대에 올라 클래식과 대중성을 결합한 공연으로 피날레를 장식했다.

올해 새롭게 선보인 프로그램인 ‘클래식 언박싱’도 눈길을 끌었다. 100명 규모 공간에서 진행됐음에도 300명 이상이 사전 신청하며 높은 관심을 받았다. 김호정 음악전문기자와 이지혜 교수가 클래식 음악에 대한 관객들의 질문에 답하는 형식으로 진행돼 큰 호응을 얻었다. 권제인 기자