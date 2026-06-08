지능형 로보틱스·에너지·전자소재 박정원·젠슨 황, 잠실 비공개 회담

두산그룹이 엔비디아와 피지컬 인공지능(AI), 로보틱스, AI 팩토리 분야에서 전방위 협력을 추진하기로 했다. 이번 협업으로 두산 핵심 먹거리인 에너지, 로봇, 전자소재 경쟁력은 엔비디아 AI 플랫폼을 통해 더욱 강화될 것으로 예상된다.

두산은 에너지, 전자소재, 로보틱스 등 두산 핵심 사업 전반에 걸쳐 엔비디아와 협력을 확대하기로 했다고 8일 밝혔다. 지능형 로보틱스, 에너지 솔루션, 고성능 전자소재 등 두산 핵심 사업이 엔비디아가 추진하는 AI 팩토리와 밀접한 관련이 있다는 점이 이번 협력 추진의 배경이다. 양사는 두산 제품과 기술 및 제조 역량을 엔비디아의 가속 컴퓨팅, 피지컬AI 플랫폼과 연결하는 것을 기본 목표로 협력을 강화해 나갈 예정이다.

박정원 두산그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 전날 서울 잠심야구장에서 비공개 회담을 진행하면서 협업 내용을 논의한 것으로 알려졌다. 황 CEO는 이날 잠실야장에서 열린 두산베이스 홈경기에 시구자로, 박정원 회장은 시타자로 나섰다.

박정원 회장은 “두산그룹은 오랜 기간 축적한 제조 역량을 토대로 에너지, 로보틱스, 첨단소재 분야에서 AI시대에 필요한 기술을 지속적으로 발전시키고 있다”며 “AI 팩토리 시대를 맞아 우리 사업 분야에서 AI를 적용하고 사업기회를 모색하는 데 이번 엔비디아와의 협력이 많은 도움이 될 것”이라고 말했다. 젠슨 황 CEO는 “한국은 세계적인 제조업 중심국가로, 세상을 건설하고 이동시키며 에너지를 공급하는 기업들에게 피지컬 AI는 새로운 성장 기회가 될 것”이라고 분석했다. 이어 “엔비디아 DSX(AI 팩토리 설계 아키택처)와 피지컬 AI를 두산의 에너지, 로보틱스 및 첨단소재 사업과 결합함으로써 두산그룹은 지능형 로봇, 자율 산업 장비, 차세대 인프라 등 AI 시대의 핵심 분야에서 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것이라고 덧붙였다.

이번 협업으로 두산에너빌리티 가스터빈과 소형모듈원전(SMR), 두산퓨얼셀 수소연료전지 등 두산의 다양한 에너지 설루션들은 엔비디아의 DSX 플랫폼에 활용될 것으로 기대된다. 양사는 AI 팩토리 구축에 필요한 전력 공급 설계, 발전설비 최적화, 저탄소 전원 모색 등으로 협력을 확대해 나갈 계획이다.

두산로보틱스는 엔비디아의 다양한 오픈 라이브러리 등을 활용해 에이전틱 로봇 운영체제를 개발하고 있다. 이를 바탕으로 고난도의 산업 현장 작업을 수행하는 레퍼런스 로봇 설루션 개발을 함께 논의 중이다. 양사는 로봇이 스스로 정확하게 작업 환경을 인식하고 판단한 뒤 작동하도록 하는 데 초점을 두고 협력하기로 했다. 한영대 기자