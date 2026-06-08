에너지는 더 이상 단순한 공공재가 아니다. 한 국가의 산업 경쟁력을 결정짓는 전략 자산이다. 반도체, 인공지능, 이차전지 등 모든 첨단 산업의 근간에는 에너지가 있다. 에너지를 확보하지 못하면, 미래 산업도 지속될 수 없다.

지난 반세기, 우리의 에너지 기술은 ‘안정적 공급’이라는 소임에 충실해 오며 한국 산업화의 견고한 토대로 작용했다. 그러나 시대의 좌표가 바뀌었다. 이제 에너지는 공급의 과제를 넘어, 국가 안보의 과제로 재정의되고 있다.

국제 질서는 이미 빠르게 재편되고 있다. 미국은 2025년 7월 ‘One Big Beautiful Bill Act’로 에너지 공급망 자국화에 나섰다. 유럽연합은 같은 해 2월 ‘Affordable Energy Action Plan’을 축으로 탈탄소·산업 경쟁력·에너지 안보를 하나로 묶었다. 일본 또한 ‘GX 2040 비전’과 제7차 에너지기본계획으로 산업입지·전력·탈탄소를 통합한 장기 전략을 가동했다. 주요국 모두, 에너지 기술을 자국 산업 주권의 핵심으로 끌어올렸다.

가장 시급한 과제는 AI 데이터센터다. 글로벌 빅테크는 기가와트급 전력 확보를 전제로 입지를 정한다. 한 곳의 에너지·물 수요가 중·소도시 규모에 이른다. 에너지 제약으로 데이터센터 건설이 지연되고, AI 투자의 흐름이 둔화되는 조짐이 보인다. 에너지가 산업을 견인해야 할 시점에, 오히려 산업의 발목을 잡는 역설이 우려된다.

해법의 방향은 분명하다. 저렴하고, 고밀도이며, 청정한 에너지 기술을 우리 손으로 확보하는 일이다. 값싼 전력은 부존자원만이 아니라 기술 역량의 문제다. 차세대 풍력·태양광·ESS를 아우르는 재생에너지의 산업화, 원전의 안전한 계속 운전과 소형모듈원자로(SMR)의 적기 상용화, 탄소 포집·활용·저장 기반의 저탄소 화력, 송배전망·HVDC를 아우르는 계통 고도화, 데이터센터 특화 직류배전·액체냉각·폐열회수 기술. 이들은 단순한 발전 수단이 아니라, 국가 산업 경쟁력의 근본 코어가 될 것이다.

이에 정부와 산업계에 세 가지를 정중히 제언한다. 첫째, 발전·송전·수요를 하나의 흐름으로 묶는 ‘신형 전력 시스템’을 국가 임무를 선언하자. 중국이 15차 5개년 계획에서 전력망에 800조 원 규모를 집중 투자하는 동안, 우리는 여전히 발전과 송전, 수요를 분절적으로 다루고 있다. 호남의 햇빛과 서남해의 바람이 수도권 첨단산업에 닿지 못하는 현실을 풀어야 한다. 둘째, ‘에너지-AI-주력산업 동맹 R&D’를 출범시키자. 수요 기업이 입지·전력·열을 함께 받는 ‘전력 패키지형 첨단산업 클러스터’를 국토에 전략적으로 배치해야 한다. 셋째, ‘10년 책임형 에너지 전략기술 프로젝트’를 신설하자. 정권이 바뀌어도 흔들리지 않는 임무 기반의 장기 재원과 전담 운영체계가 필요하다.

대한민국의 다음 30년은, 결국 에너지를 얼마나 값싸게, 끊임없이, 적기에 산업 현장에 가져다 놓을 수 있는가에 달려 있다. 발전원만 늘려서는 풀리지 않는다. 송전망이 막히고, 입지가 좌초되고, 부처가 흩어져 있는 한, 어떤 첨단기술도 멈춰 선다. 에너지 기술의 자립과 자강. 그것은 국토를 다시 설계하고, 산업의 지도를 다시 그리며, 국가의 의사결정 구조를 다시 세우는 일이다. 대한민국의 국운은 바로 여기에 달려 있다.

노철우 한국에너지기술연구원 연구·사업기획조정실장