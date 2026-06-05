차기 원내대표가 당권 구도에 핵심 역할 세 사람 모두 보수재건과 혁신 강조 한동훈 복당 문제 두고는 각각 다른 입장

[헤럴드경제=윤채영 기자] 송언석 국민의힘 원내대표 후임으로 김도읍·성일종·정점식 의원이 5일 출사표를 던졌다.

이날 국민의힘에 따르면 오는 9일 의원총회에서 새 원내대표를 선출한다.

이번에 선출되는 원내대표는 6·3 지방선거 패배 이후 불거진 지도부 책임론과 맞물려 향후 당 수습 방향을 결정할 인물로 꼽힌다. 장 대표가 물러날 경우 비상대책위원장을 겸할 가능성도 거론돼 차기 당권 구도에도 적잖은 영향을 미칠 전망이다.

김 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “분열된 당내 화합과 무너진 보수 재건을 위해 혼신의 힘을 다하겠다”며 원내대표 경선에 도전한다고 밝혔다.

그는 “국민의힘은 이번 6·3 지방선거에서 엄중한 민심의 평가를 받았다”며 “변화와 쇄신을 통해 국민의 신뢰를 회복하고 분열된 당내 화합을 통해 위기의 보수를 재건해야 한다”고 강조했다.

김 의원은 장동혁 대표의 사퇴론과 관련해서는 “본인 입장이 있겠지만 국민이 무엇을 해주기를 바라는지 깊이 성찰할 기회가 있을 것”이라며 “장 대표께서 현명한 판단을 하시리라 본다”고 언급했다.

그는 무소속으로 재보선에서 당선된 한동훈 전 대표의 복당 문제와 관련해선 “이제 받아들일 수밖에 없는 상황”이라며 “총선과 대선 승리를 위해선 한 전 대표를 포함한 범보수 세력이 화합해야 한다”고 강조했다.

성 의원 역시 이날 출마 기자회견에서 “화합의 토대 위에서 흐트러진 당 쇄신 작업에 과감하게 드라이브를 걸겠다”고 했다. 그는 “선거가 끝나자마자 우리 당의 모습이 어떤가. 지도부는 자성의 목소리보다는 기득권 유지에만 매달려 있다”며 “이를 혁파하지 못하면 당의 회복은 불가능해진다”고 했다.

성 의원은 6·3 지방선거 후 일각서 제기한 장동혁 대표 책임론에 대해 “장 대표가 이번에 많이 헌신하고 고생했지만, 국민들께서 선거를 통해 보여준 민심이 어디 있는지 냉정하게 정확하게 알아야 한다”며 “그에 맞게 처신하는 것이 당직을 가진 사람들의 의무”라고 지적했다.

무소속 한동훈 의원을 두고는 “자유 우파의 굉장한 자산”이라면서도 복당 문제에는 “서둘러서 될 일이 아니다. 당헌·당규 등 여러 과정과 국민 여론을 봐야 한다”고 답했다.

정 의원은 “이제는 110명 모두의 힘을 하나로 모아 제23대 국회의원 선거 승리를 위해 국민의힘을 재도약시킬 리더십이 필요합니다. 그 힘을 하나로 묶는 원내대표가 되겠다”고 했다.

정 의원은 한동훈 무소속 의원의 복당과 관련된 질문에 “당 내부에서 충분한 의견 수렴 절차를 통해서 당원들의 의견을 듣고 결정해야 할 문제”라고 답했다.

당 일각에서 제기되는 ‘장동혁 사퇴론’에 대해서는 “원내대표 선거 와중에 소위 지도체제 지속 여부라든지 (한 의원) 복당의 문제를 가지고 다시 당이 분열되는 모습을 보여서는 안 된다”고 했다.