[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 박서진이 11kg 증량 이후 달라진 모습에 충격을 받고 다이어트 프로젝트에 돌입한다.

오는 6일 방송되는 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2(이하 살림남)’에서는 체중 증가로 고민에 빠진 박서진의 다이어트 도전기가 공개된다.

이날 박서진은 “‘살림남’ 첫 출연 때보다 11kg 정도 쪘다”며 현재 몸무게가 73kg이라고 고백한다.

이어 “예전 얼굴 돌아올 때까지 살림남 안 본다”, “살찌니까 성형 전 얼굴이 보인다” 등의 댓글을 접한 그는 충격을 받는다.

여기에 스트레스를 이유로 탕후루를 폭풍 흡입하는 모습까지 보이며 예전과 달라진 자기관리 상태를 드러낸다. 또 오랜 인연의 홍경희 무용단장마저 “몸이 많이 무겁다”고 냉정한 평가를 하자 박서진은 결국 제작진에게 직접 SOS를 요청한다.

이후 박서진과 효정 남매는 1992년 바르셀로나 올림픽 금메달리스트 황영조를 만나 특별 훈련에 돌입한다. 황영조는 직접 러닝 코치로 나서 두 사람의 자세를 점검하지만 의욕만 앞선 박서진의 엉뚱한 자세에 결국 “러닝 할 생각하지 마”라며 지도 포기 선언을 한다.

우여곡절 끝에 황영조의 맞춤 지도를 받게 된 남매는 생애 첫 3km 달리기에 도전한다.