2029년 6월 4일까지 임기

[헤럴드경제=김벼리 기자] 한국은행은 5일 현재 공석인 조사·통계 담당 부총재보에 이지호 조사국장을, 경영관리 담당 부총재보에 김제현 인사 경영국장을 각각 임명했다고 밝혔다.

두 신임 부총재보는 이날부터 2029년 6월 4일까지 임기를 수행한다. 이로써 한은 부총재보 5자리가 다 채워졌다.

이지호 신임 부총재보는 1997년 입행한 뒤 금융시장국, 통화정책국, 조사국 등 주요 부서와 기획재정부 민생경제정책관을 거쳐 현재 조사국장으로 재임 중이다.

한은은 “조사국장 보임 이후 성장 및 물가 흐름에 대한 전망을 분기별로 세분화하여 공표함으로써 경제전망을 고도화하고 이를 통해 통화정책의 투명성과 유효성을 제고하는 데 크게 기여했다”며 “경제학 박사로서 국내외 경제 전반에 대한 폭넓은 이해와 탁월한 통찰, 열정적인 자세와 뛰어난 추진력을 두루 갖추고 있어 향후 대내외 환경 변화에 대응하여 우리 경제의 주요 현안 및 중장기 과제 연구를 총괄하는 조사·통계 담당 부총재보 역할을 훌륭히 수행할 것”이라고 평가했다.

김제현 신임 부총재보는 1996년 입행해 금융시장국, 통화정책국 등 정책부서와 인사경영국, 커뮤니케이션국 등 경영관리 부서를 아우르는 다양한 근무 경험을 바탕으로 정책보좌관, 비서실장, 커뮤니케이션국장을 거쳐 현재는 인사경영국장으로 재임 중이다.

한은은 “인사경영국장 보임 이후 풍부한 실무 경험과 탁월한 업무능력을 바탕으로 지난 조직개편 및 신규사업 추진 과정에서 안정적이고 수용성 높은 인사제도 수립 및 인력 운영업무를 완수했다”며 “조직 전반에 대한 높은 이해도, 탁월한 상황판단 및 소통 능력, 합리적이고 유연한 성품, 외부기관 인사와의 폭넓은 네트워크 및 총재 보좌 경험 등을 기반으로 경영관리 담당 부총재보 역할을 안정적으로 수행할 것”이라고 말했다.