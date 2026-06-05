[헤럴드경제=민성기 기자] 홍명보호의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 두 번째 상대팀이자 개최국인 멕시코가 최종 평가전에서 5골을 터뜨리며 대승을 거뒀다.

멕시코는 5일(한국 시간) 멕시코 톨루카의 에스타디오 네메시오 디에스에서 열린 세르비아와의 친선경기에서 5-1 역전승을 기록했다.

‘개최국’ 멕시코는 월드컵 전 마지막 친선전을 승리로 장식하며 유종의 미를 거뒀다.

이로써 멕시코 최근 3연승을 포함해 2026년 치른 8경기에서 무패(6승 2무) 행진을 기록했다.

해발 2600m인 고지대에서 펼쳐진 이날 경기에서 멕시코는 전반 19분 선제골을 내줬다. 그러나 빠르게 전열을 정비한 멕시코는 반격에 나서 전반 34분 코너킥 상황에서 나온 요안 바스케스의 헤더골로 승부를 원점으로 돌렸다.

이어 멕시코는 전반 추가 시간 상대 자책골로 앞섰다. 세르비아 수비수 스테판 부키나츠가 골키퍼에게 보낸 백패스가 너무 강하고 방향이 골문으로 향하면서 그대로 골이 됐다.

멕시코에 행운은 계속 찾아왔다. 후반 12분 훌리안 키뇨네스가 때린 슈팅이 골대에 맞았는데, 골문 앞에 있던 라울 히메네스 몸에 맞고 그대로 추가 득점이 됐다.

멕시코는 후반 27분 상대 자책골로 달아났다. 코너킥 상황에서 알렉시스 베가가 골문 앞으로 강하게 보낸 공을 세르비아 수비수 아뎀 아브디치가 걷어낸 공이 그대로 자책골이 됐다.

기세를 높인 멕시코는 후반 45분 루이스 차베스의 강력한 왼발 득점으로 4골 차 완승의 마침표를 찍었다.

멕시코는 오는 12일 오전 4시 남아프리카공화국과 대회 개막전을 치른 뒤, 19일 오전 10시 홍명보호와 조별리그 2차전을 갖는다.