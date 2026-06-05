8일부터 4주간 ‘국민과 함께, 감사 페스티벌’ 할인 대신 온누리상품권…지역경제 활성화 군인∙경찰∙소방∙교정공무원 등엔 30% 혜택 “추가 사회 기여 방안도 검토…선순환 유도”

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 이달 8일부터 4주간 자사 제품을 구매하는 모든 고객에게 구매 금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 지급하기로 했다. 군인∙경찰∙소방∙교정 공무원 등에겐 추가로 10%를 더해 30%의 혜택을 제공한다.

삼성전자는 성장의 성과를 국민과 나누기 위해 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 진행한다고 5일 밝혔다.

행사 기간 구매 고객에게 지급하는 온누리상품권은 총 4000억원에 달할 것으로 보고 있다. 온누리상품권은 전국 전통시장이나 골목상권 등에서 현금처럼 사용할 수 있다.

삼성전자는 “지역경제 활성화에도 기여하기 위해 제품 가격할인 대신 전통시장과 지역 소상공인 점포에서 사용할 수 있는 온누리상품권을 지급하기로 했다”고 설명했다.

국군 장병 및 경찰·소방·교정 공무원 등에게는 구매금액의 30% 혜택을 제공한다. 군 장교나 부사관은 물론 현역 국군용사도 받을 수 있다. 이번 행사는 온라인 ‘삼성전자 패밀리몰’에서 진행한다.

삼성전자는 ▷국군용사 등 국군 장병과 군무원 약 50만명(추정) ▷경찰 약 13만1000여명 ▷소방 약 6만6000명 ▷교정 약 1만6000명 등 총 70만명 이상이 수혜를 볼 것으로 추산하고 있다.

지난달 27일 노사 임금교섭 잠정합의안 타결 직후 “5년간 5조원을 상생 생태계·미래인재 육성에 투자하겠다”고 밝힌 삼성전자는 그 일환으로 이번 행사를 기획했다.

삼성전자는 이사회 및 준법감시위원회와의 논의를 거쳐 회사의 경영 성과가 사회에 선순환될 수 있는 추가 방안도 내놓을 계획이다.

▷협력사 지원을 통한 산업 생태계 경쟁력 강화 ▷취약계층과 영세자영업자 등 금융 접근성이 낮은 계층의 자립과 재도약을 지원하는 포용적 금융 확대 ▷AI 분야 등 미래 산업 경쟁력 확보를 위한 인재 육성 및 산학협력 강화 등을 검토 중이다.