조선중앙통신 보도…2019년 이후 7년만

[헤럴드경제=문혜현 기자] 시진핑 중국 국가주석이 오는 8일부터 9일까지 김정은 북한 국무위원장의 초청으로 북한을 방문한다고 조선중앙통신이 5일 보도했다.

시 주석의 방북은 지난 2019년 6월 이후 약 7년 만이다. 북중 간의 만남은 약 9개월 만으로, 김 위원장은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 기념행사 참석차 베이징을 방문해 시 주석과 만난 바 있다.

통신은 “조선로동당 총비서, 조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은 동지의 초청으로 중국공산당 중앙위원회 총서기, 중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지가 8일~9일 조선민주주의인민공화국을 국가방문하게 된다”고 밝혔다.

앞서 지난 4월 9일 왕이 중국 외교부장이 약 7년 만에 평양을 방문했는데, 이는 시 주석의 방북을 위한 사전 절차 차원이었던 것으로 풀이된다.

한편 북한 전문매체 NK뉴스는 위성사진 전문기업 플래닛랩스가 지난 3월 말 촬영한 사진을 바탕으로 평양 금수산 영빈관 단지에 대규모 숙박시설을 건설해 외빈 수용 능력을 대폭 확충했다고 보도하기도 했다. 이에 시 주석이 대규모 수행단을 이끌고 평양을 찾을 가능성도 점쳐진다.