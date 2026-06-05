[헤럴드경제=이명수 기자] 원헌드레드 회장 차가원 측이 MBC ‘PD수첩’이 제기한 각종 의혹에 유튜브채널을 개설해 반박에 나선다.

5일 OSEN에 따르면, 차가원 측 법률대리인 현동엽 변호사는 새 유튜브 채널을 개설해 ‘PD수첩’ 방송 내용을 본격적으로 반박할 계획이다.

이날 현동엽 변호사는 “‘PD수첩’ 방송 내용과 관련해서는 이승기 건부터 반박영상을 올릴 예정”이라고 밝혔다.

앞서 2일 방송된 MBC ‘PD수첩’은 ‘MC몽과 회장님의 K팝 영업비밀’이라는 주제로 공개됐다. MC몽과 차가원 회장의 사생활 의혹부터 차 회장이 자신이 소유한 서울 한남동 소재 고급빌라에 소속 아티스트 이승기와 엑소 백현을 입주시킨 점 등을 다뤘다.

이승기는 105억 원에 전세계약을 체결했고, 이승기 입주 전 36억 원이던 대출이 3배로 불어난 사실도 ‘PD수첩’을 통해 알려졌다.

이승기 측은 “전세를 급하게 들어가게 됐고, 감정평가가 늦어진다며 정확한 전세금액을 촥정해주지 않다가 이사 직후에 전세금을 처음 이야기한 금액보다 3배 넘게 차이가 나게 요구했다”라고 주장했다.

차가원 회장 측은 방송 이후 해당 사안과 관련해 “이승기 씨 측이 전세금액과 관련해 착각을 하고 있는 것”이라며 “방송 이후 이승기 측에 연락에 수정의 기회를 주고 연락을 기다리고 있는 상황”이라고 반박했다.