[헤럴드경제=장윤우 기자] 그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 솔로가수 시우민의 일본 공연 출연이 소속사를 사칭한 업체의 사기 계약으로 무산됐다.

5일 시우민 소속사 INB100에 따르면 오는 9일과 10일 일본 도쿄 가든 시어터에서 열리는 ‘아시아 컬쳐 페스티벌 2026’ 출연이 최종 취소됐다. 행사 주최 측이 시우민 섭외를 위해 계약한 업체가 실제 소속사가 아니었다는 사실이 뒤늦게 드러났다.

INB100 측은 “본 행사 주최 측은 시우민 섭외를 위해 당사가 아닌 다른 한 업체와 4월 27일 계약했다”며 “해당 업체는 계약서상에 자신을 ‘시우민의 소속사’라고 기재해 시우민과 전속계약을 한 것처럼 기망 행위를 저질렀다”고 밝혔다.

시우민 측에 따르면 해당 업체는 실제 소속사가 아님에도 권한을 사칭했다. 행사 주최 측은 이를 명백한 사기적 행위로 규정하고 해당 업체와 계약을 즉각 취소했다.

또한 시우민 본인에게 귀책사유가 없다고 못 박았다. 행사 주최 측 역시 정식 계약으로 믿고 행사를 준비한 선의의 피해자라는 입장이다.

INB100 측은 “소속 아티스트의 권리를 침해하고 팬들께 혼란을 일으킨 이번 사태를 매우 중대한 범죄 행위로 인식하고 있다”며 “사기적 행위에 가담한 관련자 전원에 대해 선처 없는 강력한 법적 조치를 취할 예정”이라고 말했다.

한편 시우민의 빈자리는 더보이즈 뉴가 대신 채우는 것으로 알려졌다.