“특검 필요한 사안...與, 동참해야” “선관위 사무총장·서울시 선관위원장 사퇴해야” 선관위 인쇄 지침 근거 등 자료 제출 요구

[헤럴드경제=윤채영 기자] 송언석 국민의힘 원내대표가 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 “긴급 국정조사를 진행할 것을 더불어민주당에 제안한다”고 4일 밝혔다.

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 “이런 것이야말로 특검(특별검사)이 필요한 사항”이라며 “선거관리 절차와 규정에 대한 제도적 통제 강화를 위한 입법에 즉각 나설 것을 민주당에 제안한다”고 촉구했다.

송 원내대표는 허철훈 중앙선관위 사무총장과 오민석 서울시 선관위원장의 즉각 사퇴도 요구했다. 그는 “1950년대 자유당 정권시절에도 없던 전대미문의 사태”라며 “선거 결과와 관계없이 도저히 그냥 넘어갈 수없고, 결코 묵과할 수 없다”고 했다.

이어 “투표용지는 투표 전날까지 보관하고 인계해야 하는데 당일 다급하게 새로 이송한 건 법령 위반으로 보인다”며 “투표용지 부족으로 유권자들이 장시간 줄서서 대기하다 포기한 경우는 국민의 참정권을 침해한 것”이라고 주장했다.

그러면서 “이 사태의 엄중함을 인지했다면 개표부터 중단시키고 회의를 거친 후에 개표 속개 여부를 결정하는 것이 응당 타당한 수순이었는데, 멈추지 않아 개표와 투표가 동시에 진행되는 매우 기형적인 상황을 자초했다”고 했다.

그는 또 이재명 대통령을 향해 “이번 선거과정을 통해 국민통합이 아닌 국민 갈라치기 대통령, 모든 국민이 아닌 절반의 국민만을 위한 대통령길을 선택한 것으로 이미 확인됐다”며 “국정 모든 분야에 사사건건 개입하고 시시콜콜 감놔라, 배놔라 하면서 이처럼 엄중한 문제는 왜 침묵을 지키고 있는지 모르겠다”고 지적했다.

아울러 실무적으로 몇 가지 자료를 선관위에 요구했다. ▷사전투표자를 제외한 잔여 유권자 50% 기준으로 인쇄했다는 선관위 지침의 근거 제출 ▷투표용지 인쇄 확보된 예산 규모와 실제 집행 실적 공개 ▷인쇄 관련 과업지시서(업무 지시 문서) 공개 ▷투표용지 인쇄 계약 방식 공개 등이다.

송 원내대표는 “이상의 자료는 이 상황, 이 사태에 대한 국민적 의구심을 풀기 위한 최소한의 자료라는 점을 분명히 말씀드린다”며 “오늘 중으로 자료를 제출할 것을 다시 한번 선관위에 강력히 요청한다”고 강조했다.