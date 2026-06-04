드론·대드론 통합 TF 최종 보고회의 주재

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 4일 “범정부 역량을 총결집해 과감하게 (드론) 공공 수요를 창출하고 계약·품질 보증까지 유기적으로 연결될 수 있도록 통합획득체계도 속도감 있게 가동해야 한다”고 강조했다.

김 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 정부 드론·대드론 통합 태스크포스(TF) 최종 보고회의에서 “오늘 새롭게 전략추진단이 만들어지면 (추진단에서) 진행 상황을 강도 높게 잘 관리하고, 특별법 제정 등 입법 조치 관련 후속 조치도 잘 될 수 있도록 해주시길 바란다”며 이같아 주문했다.

또 “범부처 업무를 총괄 감독할 강력한 거버넌스를 정립하고, 동맹국과 연계하면서도 우리 고유의 표준 인증체계 및 민·관·군 통합 방호 체계의 기틀을 마련하는 논의가 된 것이 참으로 의미 있다고 생각한다”고 평가했다.

그러면서 “오늘 회의가 대한민국이 글로벌 드론 시장을 선도하고 국민들께서 안보와 안전을 체감하실 수 있도록 하는 출발점이 되길 기대한다”고 덧붙였다.