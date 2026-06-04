후반 12분 이동경 프리킥 선제 결승골

[헤럴드경제=조용직 기자] 월드컵 홍명보호가 대회 전 최종 평가전을 승리로 마무리했다.

한국 축구대표팀은 4일(이하 한국시간) 미국 유타주 솔트레이크시티 인근 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열린 엘살바도르와 평가전에서 후반 12분 터진 이동경(울산)의 프리킥 결승 골을 앞세워 1-0으로 이겼다.

나흘 전 같은 곳에서 열린 트리니다드토바고와 경기에서 5-0으로 크게 이긴 홍명보호는 이로써 솔트레이크시티 사전캠프를 2경기 연속 무실점 승리로 마무리하고 기분 좋게 월드컵 본선을 맞이한다.

특히 지난 3월 유럽 원정 무득점 2전 전패의 안 좋은 흐름을 확실하게 끊어냈다. 지난해 6월 아시아 최종예선에서 6승 4무 무패로 B조 1위에 오르며 11회 연속 월드컵 본선 진출의 위업을 달성한 홍명보호는 지난해 하반기부터 치른 10차례 평가전에서는 6승 1무 3패를 거뒀다.

엘살바도르는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 100위의 약체다. 한국(25위)보다 75계단 아래다. 홍명보호는 고지대 적응에 방점을 찍고 이번 평가전 상대를 물색해왔다.

나흘 전 트리니다드토바고전에서 후반 교체로 출전해 멀티골을 뽑아낸 조규성(미트윌란)이 이번엔 원톱 선발로 나섰다. 손흥민(LAFC), 오현규(베식타시)가 벤치에 앉은 가운데 좌우 측면 공격은 각각 황희찬(울버햄프턴)과 이동경이 맡았다.

황인범(페예노르트)과 이재성(마인츠)이 중원을 지켰고, 좌우 윙백으로는 이태석(빈), 설영우(즈베즈다)가 배치됐다. 스리백 수비라인은 왼쪽부터 이기혁(강원), 김민재(뮌헨), 이한범(미트윌란)이 구성하고 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 꼈다.

상대 압박에 전반에서 골을 넣지 못하자 홍 감독은 후반 시작과 함께 이한범 대신 조위제(전북), 김승규 대신 송범근(전북)을 투입했다.

한국은 후반 12분 이동경의 프리킥으로 기다리던 골을 뽑았다. 페널티아크 오른쪽에서 상대 파울을 유도해낸 이동경은 직접 키커로 나서더니 과감하게 가까운 쪽 골대를 향해 왼발 슈팅을 날려 골망을 흔들었다. 이동경의 A매치 4호 골이다.

홍 감독은 후반 18분 8장의 교체 카드를 한 번에 썼다. 백승호(버밍엄 시티), 김진규(전북), 박진섭(저장), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 이강인(파리 생제르맹), 오현규, 손흥민, 양현준(셀틱)이 들어가고 이재성, 황인범, 김민재, 이기혁, 이동경, 조규성, 황희찬, 설영우가 벤치로 물러났다.

후반 23분 손흥민이 결정적인 기회를 날렸다. 옌스의 컷백이 골 지역 정면의 손흥민에게 이어졌으나 그의 슈팅은 골대 위로 많이 벗어났다.

홍명보호는 과달라하라의 고지대 적응력을 높이고자 지난달 18일 해발 1460ｍ에 있는 솔트레이크시티에 사전캠프를 차리고 마지막 담금질을 해왔다. 6일 전세기 편으로 조별리그 1, 2차전 결전지이자 베이스캠프가 있는 멕시코 과달라하라에 입성한다.