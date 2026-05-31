英·中 관계 및 국제 현안 논의할 듯 방중 마친 뒤 4일 인도 방문 계획

[헤럴드경제=김진 기자] 이베트 쿠퍼 영국 외무장관이 6월 1일 중국을 방문한다.

31일 연합뉴스에 따르면 중국 외교부는 31일 중국 외교부는 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장의 초청으로 쿠퍼 장관이 다음 달 1~3일 중국을 방문해 ‘제11차 중국-영국 전략대화’를 개최한다고 밝혔다.

영국 정부도 쿠퍼 장관이 1일 방중한다고 발표한 바 있다. 쿠퍼 장관은 왕이 부장과 한정 국가 부주석을 만나 양국 관계와 국제 현안을 논의할 예정이다.

두 사람은 지난 3월 전화 통화로 중동 정세와 양국 관계에 대한 의견을 교환하기도 했다. 당시 신화통신 보도에 따르면 왕이 부장은 중동 전쟁과 관련해 “지역 평화와 안정을 해칠 뿐 아니라 에너지, 금융, 무역 및 해운에 직접적 영향을 미쳐 각국의 공동 이익을 해치고 있다”는 우려를 전했다. 쿠퍼 장관도 영국 측 입장을 설명하고, 중국과 장기적 해결 방안 모색을 추진하길 바란다는 입장을 전했다.

로이터 통신에 따르면 쿠퍼 장관은 3일 중국 남부 첨단기술 중심지인 선전을 방문해 과학기술 및 혁신 개발과 관련한 행사에 참석한다. 이후 현지 연구개발(R&D) 시설과 첨단산업 발전 상황을 둘러볼 계획이다. 선전은 오는 11월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지다.

이번 방문은 지난 1월 키어 스타머 영국 총리의 방중 이후 이뤄지는 양국 고위급 간 교류다. 스타머 총리는 당시 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 무역·투자·기술 분야 협력 확대를 통한 양국 관계 정상화에 합의했다.

스타머 총리는 2018년 보수당 정부 테리사 메이 총리 이후 8년 만에 중국을 방문한 영국 총리다. 온건 좌파 노동당 정부 출범 이후 영국은 중국과의 실용적 관계 개선을 주요 외교 과제로 추진하고 있다.

쿠퍼 장관은 중국 방문을 마친 뒤 4일 인도를 향한다. 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교부 장관과 회담하고, 기업인·학계 인사·정부 관계자들과 만나 양국 협력 방안을 논의할 것으로 알려졌다.