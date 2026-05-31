[헤럴드경제=박영훈 기자] “참다 결국 손절했더니, 폭등” (투자자)

“이런 날이 올지 몰랐다” 시장에서 소외되면 수년간 횡보를 거듭하던 시스템통합(SI) 업체의 주가가 돌연 미친 듯이 폭등, 난리다. 30% 상한가, 신고가 기록을 연이어 쓰고 있다.

LG CNS 주가는 지난 29일 전일 대비 2만 6200원(29.91%) 상승한 11만 3800원에 거래를 마쳤다. 이는 하루에 상승할 수 있는 최대 폭인 상한가로, 52주 신고가를 기록했다. LG CNS 주가는 불과 몇 달 사이 2배가량이나 올랐다.

LG CNS 주가가 이렇게 오를지는 누구도 예상하지 못했다. 상장 이후 공모가 6만원대도 못 미치는 4만원대까지 주가가 추락했다.

‘미래 사업’이 없다며 시장에서 박한 평가를 받았던 LG CNS가 돌연 피지컬 AI 최대 수혜주로 꼽힌 게 폭발적인 주가 상승으로 이어졌다는 분석이다.

LG CNS는 최근 로봇 도입을 위한 학습부터 운영까지 전 과정을 통합·관리하는 피지컬 AI 플랫폼 ‘피지컬웍스’를 공개한 바 있다. 이를 두고 시장에서는 “피지컬 AI 시대의 수혜주”라는 평가가 나오기도 했다.

삼성SDS도 주가가 폭등하고 있다. 삼성SDS는 지난 27일 전일 대비 6만 원(29.78%) 상승한 26만 1500원으로 52주 신고가를 쓰며 거래를 마쳤다. 이후에도 20%대 상승세를 이어가며 29일 전일 대비 20.32% 증가한 29만 9000원을 기록했다. 에프터마켓에서는 이미 30만원을 돌파했다. 삼성SDS도 오랜 기간 주가 부진에 시달렸다.

삼성SDS 주가는 17만원대를 전전했다. 주주들 사이에서는 경쟁사인 LG CNS와 비교하며 “너무 했다” “할 말 없다” 등 성토가 한창이었다.

삼성SDS의 주가 급등에는 최근 급증하는 AI 데이터센터 수요와 관련해 시장의 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 앞서 삼성SDS는 오는 2031년까지 AI 인프라 확충과 인수합병(M&A) 등에 총 10조 원을 투자하겠다고 발표한 바 있다.

아울러 최근 두나무에 1532억 원 규모의 전략적 투자를 단행하며 디지털 자산 사업 확대에 나선 점도 호재로 작용한 것으로 분석된다.