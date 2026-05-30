제23차 샹그릴라 대화서 연설 ‘한반도 평화공존’ 강조하기도

[헤럴드경제=윤호 기자] 안규백 국방부장관은 30일 “대한민국은 동맹과 자주국방의 강화 노력을 병행해 나갈 것”이라고 강조했다. 북한의 ‘적대적 두 국가론’에 경계를 표하면서도 “대화를 통해 지속 가능한 평화공존 체제를 구축해 나갈 것”이라고도 했다.

안 장관은 이날 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 연설에서 “한국은 ‘동맹과 자강의 병행적 발전’, ‘다차원적 국제사회 협력’, ‘한반도 평화공존 정책’ 세가지 방향을 중심으로 안보전략을 추진하고 있다”며 이같이 말했다

안 장관은 변화하는 국제정세와 전쟁 패러다임 변화 속에서 심화되는 안보위협을 가까이에서 체감하고 있다고 밝혔다.

그는 “북한은 ‘적대적 두 국가론’을 고착화하며 한국을 적대국으로 규정하는 등 한반도 긴장을 고조시키고 핵·미사일 능력을 지속 고도화하고 있다”며 “북한은 우크라이나 전쟁을 지원하고, 러시아 군사기술을 이전받아 재래식 전력을 현대화하면서 한반도 안보환경에 새로운 위협으로 부상하고 있다”고 설명했다.

그러면서 “유럽의 전장이 북한 전력 증강에 기여하고, 북한의 핵·미사일 능력 고도화는 인태 지역 전체의 안보 불안을 유발하고 있다”며 “한반도와 국제 안보 상황이 밀접하게 연계되는 구조가 만들어지면서 한반도 정세는 명실상부 글로벌 안보의 주요 변수로 작동하고 있다”고 짚었다.

이에 따라 한국은 동맹과 자주국방의 강화 노력을 병행해 나갈 것이라고 강조했다.

그는 “우리 군은 굳건한 한미연합방위태세를 유지하는 가운데, 한국 주도의 한반도 방위를 위한 독자적 역량 강화를 적극 추진하고 있다”며 “북한 핵·미사일 위협에 대응하기 위한 한국형 3축체계를 더욱 고도화하고, 미국과의 확장억제 협력도 심화·발전시켜 나가겠다”고 했다.

이와 함께 인공지능(AI) 기반 감지·타격 체계, 유·무인 복합전투체계, 대드론 방어체계를 중심으로 ‘스마트 강군’을 육성해 나간다는 방침이다.

안 장관은 호르무즈 해협에 대한 기여방안도 언급했다. 그는 “한국은 국제사회와의 다차원적인 안보협력을 통해 연대를 강화하고 있다”며 “우리 정부는 호르무즈 해협의 안전을 위한 여러 국제적 노력에 함께하고 있으며, 국내법 등을 고려한 현실적 기여방안도 적극적으로 검토하고 있다”고 했다.

이어 “한국은 실전에서 검증된 기술력을 바탕으로 역내 주요국들과 상호호혜적 방산협력을 지속하고 있다”며 “이는 완성된 무기체계를 적기에 공급하는 데 그치지않고, 협력국이 자국의 방위산업 기반을 스스로 구축할 수 있도록 공동개발·공동생산·후속 군수지원까지 함께하는 높은 수준의 국방협력”이라고 설명했다.

안 장관은 마지막으로 “한반도에서 ‘싸울 필요가 없는 평화’가 가장 확실한 안보라는 확고한 원칙을 구현해 나가겠다”며 “우리 군은 북한의 위협에 대응할 수 있는 강한 억제력을 유지하는 가운데, 남북 간 대화를 통해 지속 가능한 평화공존 체제를 구축하는 ‘한반도 평화공존 정책’을 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.

그는 “올해 9월에 개최되는 서울안보대화에서 여러분과 구체적이고 발전적인 방안에 대해 계속해서 논의를 이어가기를 희망한다”고도 했다.