국민성장펀드 6000억원 모집 마감 가입자 3만명 돌파

[헤럴드경제=경예은 기자] 국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)가 출시 일주일 만에 모집액 6000억원을 모두 채운 가운데 가입자 3명 중 1명 이상이 서민층인 것으로 나타났다. 1인당 평균 가입액은 약 1983만원으로 집계됐다.

금융위원회는 29일 국민참여형 국민성장펀드의 전체 모집금액 6000억원이 이날 오전 모두 판매됐다고 밝혔다. 해당 펀드는 지난 22일 판매를 시작했으며 당초 모집 기간은 다음달 11일까지였다.

국민참여성장펀드의 전체 가입자 수는 3만258명으로 집계됐다. 은행을 통한 가입자는 1만5207명, 증권사를 통한 가입자는 1만5051명이다.

이 가운데 서민 가입자는 1만1677명으로 전체의 38.6%를 차지했다. 서민 기준은 근로소득 5000만원 이하(근로소득 외 종합소득이 있는 경우 종합소득 3800만원 이하)로 서민형 개인종합자산관리계좌(ISA) 기준과 동일하다.

판매 금액 기준으로도 서민 비중은 35% 수준으로 나타났다. 은행권의 서민 비중은 43%, 증권업권은 28.2%였다. 또한 가입자 1인당 평균 가입액은 약 1983만원으로 나타났다. 이는 은행연합회와 금융투자협회 자료를 바탕으로 산출된 것으로 모집기간 종료 전까지 가입 취소와 재판매 여부 등에 따라 변동될 수 있다.

국민성장펀드는 모집기간 종료 후인 다음달 12일 설정되며 같은 달 15일부터 자펀드별 실제 투자에 들어갈 예정이다.

투자자들은 펀드 설정 이후 3개월마다 작성되는 자산운용보고서를 통해 자펀드별 투자 내역 등을 확인할 수 있다. 자산운용보고서는 기준일로부터 2개월 이내 교부된다.

금융위는 “국민의 높은 관심과 수요 속에 전체 모집금액이 모두 판매됐다”며 “가입자들은 향후 자산운용보고서를 통해 투자 내역을 확인할 수 있을 것”이라고 전했다.