창원서 배우자와 사전투표 뒤 양산·김해 민생행보 “이재명 정부와 균형발전 완수”…부울경 메가시티 강조

[헤럴드경제(창원황상욱 기자] 김경수 더불어민주당 경남지사 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 창원과 양산, 김해 등 동부경남을 돌며 집중 유세를 펼쳤다. 김 후보는 민생 현장을 찾아 도민들과 만나며 사전투표 참여를 호소했다.

김 후보는 이날 오전 창원시 성산구 중앙동 행정복지센터에서 배우자 김정순 여사와 함께 사전투표를 했다. 투표를 마친 뒤 김 후보는 “이번 선거는 미래로 갈지 과거로 돌아갈지를 결정하는 선거”라며 “구태 정치가 아닌 새로운 경남, 새로운 미래로 갈 수 있도록 꼭 투표해달라”고 말했다.

이후 양산 서창전통시장과 덕계상설시장을 찾아 상인과 시민들을 만났다. 현장에는 김두관 전 국회의원, 정한용 전 국회의원, 김일권 전 양산시장, 조문관 양산시장 후보 등이 함께했다. 김 후보는 “경남 경제를 살리고 청년들이 돌아오는 경남을 만들기 위해 마지막까지 도민들과 함께 뛰겠다”고 밝혔다.

오후에는 김해 진영전통시장에서 민홍철·김성회 국회의원, 정영두 김해시장 후보와 함께 유세를 이어갔다. 김 후보는 “노무현 전 대통령과 함께 시작한 지역균형발전의 꿈을 이재명 정부와 함께 완수하겠다”며 “부울경 메가시티를 통해 지방이 살아나는 균형발전 정책을 추진하겠다”고 강조했다.

김 후보는 김해지역 공약으로 ▷KTX 김해역 신설 및 역세권 복합개발 ▷노무현컨벤션센터 조성 ▷비음산터널 개통 및 광역연계도로망 추진 ▷동부경남 공공의료원 설립 등을 제시했다.

김 후보 캠프는 이날 오전 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 국민의힘.박완수 후보 측의 불법 딥페이크 영상 제작·유포 의혹과 경남도청 공무원의 관권선거 개입 의혹을 제기했다. 캠프 측은 관련자 5명을 경남경찰청에 고발했으며 박 후보의 사퇴를 촉구했다.