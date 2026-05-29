숭의여대·(주)루미호스피탈리티 참여해 전문성·취업 연계↑... 6월 17일까지 신청, 중구민 우선 선발…전 과정 수료자 취업 우선권

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(권한대행 배형우)가 오는 6월 24일부터 8월 27일까지 약 두 달간 ‘프랜차이즈 외식 실무 전문가 양성과정’을 운영한다.

이번 교육은 숭의여자대와 외식 프랜차이즈 기업인 (주)루미호스피탈리티와 함께해 전문성과 현장감을 높이고, 실제 취업까지 이어지도록 꾸렸다. 교육 신청은 6월 17일까지다.

교육과정은 ▷한식 프랜차이즈 실무 전문가 과정 ▷세계 음식 프랜차이즈 실무 전문가 과정 ▷고객 만족 서비스 실무과정 ▷서비스 운영관리 및 문제해결 과정 등 총 4개로 운영한다.

교육생들은 고객 응대부터 매장 운영, 조리까지 외식업 운영에 필요한 감각과 실무 역량을 탄탄히 키우고, 수료생에게는 (주)루미호스피탈리티가 운영하는 외식업체 취업 기회가 제공된다.

교육은 외식업 취·창업에 관심 있는 25세 이상 서울시민이라면 누구나 참여할 수 있다. 과정별 모집인원은 35명이며, 4개 과정을 모두 신청한 지원자와 중구민을 우선 선발한다. 또한 모든 과정을 수료한 교육생에게는 취업 우선권이 주어지며, 교육비는 전액 무료다.

신청은 6월 17일까지 포스터 내 QR코드 또는 온라인 구글폼으로 하면 된다. 수업은 6월 24일부터 8월 27일까지 매주 수·목요일 숭의여자대에서 진행된다.

중구는 지난해 숭의여대, 동국대, (사)한국외식업중앙회와 업무협약을 맺고 외식업 특화 직무양성교육에 첫발을 내딛었다. 올해는 (주)루미호스피탈리티가 참여하면서 취업 연계를 강화해 교육 실효성을 한층 높였다.

아울러 구는 지난해부터 교육과 함께 한국외식업중앙회와 협업해 ‘외식업 구인·구직 연계 사업’도 운영 중이다. 중구 소재 외식 업체에 매니저·요리사·홀서빙·주방보조 등 다양한 직종의 일자리를 연계한다. 만 18세 이상이면 누구나 구직 신청 할 수 있으며, 외국인도 한국어 의사소통 능력과 취업 가능 비자를 갖추면 참여할 수 있다.

중구는 서울 25개 자치구 가운데 음식점 밀집도가 가장 높다. 2개의 관광특구를 품은 K-관광의 중심지이자 중심업무지구이며, 54개의 전통시장·골목형상점가가 위치해 있어 유동인구와 외식 수요가 풍부하다. 중구가 외식업 특화 일자리 사업에 공을 들이는 이유다.

자세한 사항은 중구청 일자리경제과로 문의하면 된다.

구 관계자는 “외식업 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 교육과 취업 연계를 통해 구민들의 안정적인 일자리 진입을 돕겠다”며 “앞으로도 지역 특성을 살린 맞춤형 일자리 사업을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.