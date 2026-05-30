[헤럴드경제=홍태화 기자] 국내 증시가 사상 초유의 강세장을 이어가는 가운데 기술적 분석의 대표 이론인 ‘엘리어트 파동 이론’으로 볼 때 코스피가 추가 상승할 수 있다는 분석이 나왔다. 마지막 상승 구간인 5파에 진입한 단계이고, 이론상 코스피 상단은 9363까지 열려 있다는 전망이다.

삼성증권은 최근 투자전략 보고서에서 현재 한국 증시를 엘리어트 파동 이론상 ‘5파’ 구간으로 진단했다. 비관론자 입장에서는 이해하기 어려운 상승장이지만, 기술적 분석 관점에서는 추가 상승 가능성이 여전히 유효하다는 설명이다.

‘엘리어트 파동 이론’은 시장이 투자자들의 심리에 따라 일정한 패턴을 반복한다는 이론이다. 일반적으로 주가는 5번의 상승 국면과 3번의 조정 국면을 거치는데, 1·3·5파는 상승 구간, 2·4파는 조정 구간으로 해석한다.

특히 마지막 상승 구간인 5파에서는 시장 참여가 급증하고 투자자들의 낙관론이 극대화되는 특징이 있다.

보고서는 올해 1월 코스피 저점인 4309를 이번 상승장의 출발점으로 봤다. 이후 2월 6347까지 오른 구간을 1파, 3월 지정학적 리스크에 따른 조정을 2파, 4월 8047까지 이어진 급등을 3파로 분류했다. 최근 7053까지의 하락은 4파 조정으로 해석했다.

삼성증권은 지난 20일 코스피가 7000선을 지켜낸 것을 4파 조정 완료 신호로 평가했다. 이에 따라 현재 시장은 본격적인 5파 상승 국면에 진입했으며, 이론상 목표치는 9363 수준으로 제시했다. 현재 지수 대비 추가 상승 여력이 남아 있다.

눈길을 끄는 것은 이번 엘리어트 파동 이론 기반 전망이 우호적인 거시경제 환경을 전제로 하지 않은 비교적 보수적인 해석이라는 점이다.

실제로 시장 금리는 여전히 높은 수준을 유지하고 있고, 국제유가와 환율 부담도 이어지고 있다. 지정학적 불확실성 역시 해소되지 않은 상황이다.

이에 보고서는 코스피 상단은 엘리어트 파동 3대 절대 원칙 중 하나인 ‘3파는 가장 짧은 파동이 될 수 없다’는 원칙을 엄격하게 적용했다고 설명했다. 이번에 진입한 5파 상승 파동을 3파에 비해 대폭 약하게 잡았지만, 그럼에도 상단이 9300선까지 열려있다는 것이다.

김종민 삼성증권 수석연구위원은 “비관론자의 입장에서 바라보면 납득하기 어려운 상승장이고 매크로 환경을 고려하면 주식 비중 확대가 어려운 국면”이라면서도 “한국 증시는 추가 상승할 것”이라고 강조했다.

동시에 향후 매크로와 수급 환경 변화에 따라 시나리오가 변할 가능성도 제시했다. 보수적으로 기본 시나리오를 잡은 만큼 상단이 열릴 가능성도 있다는 것이다.

낙관적 시나리오의 전제는 매크로 환경의 개선이다. 국제유가가 안정되고 주요국 통화정책이 완화 국면으로 전환될 경우 외국인 자금 유입이 본격화될 수 있다. 이 경우 현재 엘리어트 파동 이론 내 4파 조정의 저점으로 해석되는 7000선은 단순한 3파 내 조정 구간에 불과했다는 새로운 해석이 가능해진다.

다시 말해 현재 시장은 5파에 진입한 것이 아니라, 상승 에너지가 강한 3파가 아직 진행 중인 국면으로 재분류될 수 있다는 것이다. 엘리어트 파동 이론에서 3파는 가장 짧은 상승 파동이 될 수 없다는 원칙이 적용되는 만큼 추가 상승 여력은 기존 전망보다 훨씬 커진다.

이 경우 코스피 9300이라는 기존 목표치 역시 의미를 잃게 된다. 3파의 상승 구간이 연장되면서 지수 상단이 새롭게 열릴 수 있기 때문이다. 더욱이 이후에는 마지막 상승 구간인 5파까지 남아 있어 강세장이 예상보다 장기화할 가능성도 있다는 분석이다.

다른 시나리오로는 구조적 성장을 제시했다. 김종민 수석은 “인공지능(AI) 반도체 등 최상단 주도주에 집중된 자금이 소외주 및 중소형주 전반으로 확산되며 키 맞추기가 전개되는 상황”이라며 “시장 전반에 온기가 돌기 때문에 급격한 단기 상승은 제한되나, 시장 폭(Market Breadth)이 넓어지며 상승 기간이 길어지는 구조적 성장 장세”라고 설명했다.

다만 엘리어트 파동 이론의 유효성을 둘러싼 논란은 여전히 존재한다. 해당 이론은 투자자 심리가 일정한 패턴을 반복하며 시장 움직임에 반영된다는 가정에 기반한 기술적 분석 기법에 불과하다.

이에 실제 시장은 금리와 경기, 기업 실적, 정책 변화 등 다양한 변수의 영향을 받는 만큼 파동 이론만으로 향후 흐름을 단정하기 어렵다는 지적도 적지 않다. 시장 참여자들의 기대가 가격에 반영되며 일정 부분 자기실현적으로 작동할 수는 있지만, 예기치 못한 변수 앞에서는 설명력이 크게 떨어질 수 있다.

이에 따라 증권가에서는 엘리어트 파동을 향후 지수를 정확히 예측하는 도구라기보다 현재 투자 심리와 시장 흐름을 읽기 위한 보조 지표로 활용해야 한다는 견해도 상당하다.