[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘나는 솔로’ 19기 현숙이 자신의 사생활을 무단으로 공개한 ‘나솔사계’ 제작진을 공개적으로 비판했다.

28일 방송된 ENA·SBS Plus 예능프로그램 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 8기 영수가 출연해, 제작진과의 인터뷰에서 “19기 현숙님하고 연애했었다”라고 말했다.

방송에서는 19기 현숙이 출연했던 ‘나는 솔로’ 화면과 함께 두 사람이 함께 찍은 인생네컷 사진도 공개됐다.

방송 직후 19기 현숙은 자신의 SNS를 통해 방송을 통해 사생활이 사실 확인 및 허락 없이 공개된 것에 대해 제작진을 강도 높게 비판했다.

19기 현숙은 “사귀었다고 한 적 단 한 번도 없다”며 “사실 여부에 대해 당사자 확인도 없이 너무 개인적인 사진을 사용했다”라고 지적했다. 교제했다는 것은 8기 영수의 일방적인 주장일 뿐이라는 것이다.

19기 현숙은 또 “설사 사귀었다고 하더라도 개인 SNS에 올리는 것과 방송에서 공개하는 것은 다른 문제”라고도 했다.

현숙은 “(사이버) 레카도 아니고 방송국에서 이게 맞는 일이냐”라며 “방송 출연 당시에는 계약 관계가 있으니 편집 등 여러 부분을 참았지만 이번 일은 다르다. 남의 인생을 대체 뭐라고 생각하는 건지 모르겠다. 너무 화가 나고 눈물이 난다”고 토로했다.

이어 “제작진 연락처도 몰라 어디에 연락해야 할지 모르겠다”며 “잠이 오지 않는다. 진짜 죽고 싶다”고 했다.