1분기 구독 매출 6400억원…전년비 15% 성장 가전 사용 패러다임 ‘소유’→‘경험’으로 바꿔놔 LH·건설사 손잡고 신축 아파트 B2B 구독물량↑ 베트남·인도·영국 등 LG전자 구독 영토 확장

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자의 새로운 성장 동력인 가전 구독 사업이 올해 사상 처음으로 연 매출 3조원을 돌파할 것이란 전망이 나온다.

개인 고객을 넘어 기업 고객 대상으로도 B2B(기업간거래) 구독 물량이 증가하고 있어 가파른 성장을 뒷받침하고 있다. 해외에서 구독 사업을 빠르게 확장하고 있는 점도 성공 요인으로 꼽힌다.

31일 업계에 따르면 LG전자는 올 1분기 구독 사업으로 6400억원의 매출을 올렸다. 이는 전년 같은 기간보다 15% 늘어나 수준이다. 이 같은 성장세라면 지난해 연 매출 2조5000억원을 넘어 올해 3조원대에 진입할 것으로 예상된다.

LG전자의 구독 모델은 가전 사용 패러다임을 ‘소유’에서 ‘경험’으로 바꿔 놓았다는 평가를 받는다. 고객은 매달 일정액의 구독료를 내면 고가의 최신 가전을 사용할 수 있다.

초기 비용부담이 적은 데다 구독 기간 전문가가 정기적으로 방문해 제품을 관리해준다는 점도 인기 요인으로 꼽힌다. LG전자는 4000여 명에 달하는 전문 ‘케어 매니저’를 두고 정기 방문관리와 무상수리 서비스를 제공하고 있다.

생활가전 업황이 정체된 상황에서 구독 사업은 돌파구가 됐다. LG전자의 구독 사업은 폭발적인 성장세를 이어가며 새로운 핵심 수익원으로 자리잡았다는 평가를 받는다.

구독 사업 매출이 처음으로 1000억원을 돌파한 2016년(1100억원)과 비교하면 10년 만인 올해 약 30배 성장이 예상된다. 10년간 연평균성장률(CAGR)은 38.8%에 달한다.

LG전자는 이달부터 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 SKS와 프리미엄 브랜드 LG 시그니처도 전용 구독 서비스를 도입했다.

최근 B2B 시장으로 구독 영토를 확장하고 있어 가파른 성장세는 지속될 것으로 예상된다. LG전자는 한국토지주택공사(LH)와 손잡고 올해 착공하는 전국 신축 공공주택 5400여 세대에 에어컨·세탁기·냉장고를 구독 형태로 제공하기로 했다.

입주 고객은 6년간 추가 비용 없이 전문가로부터 에어컨 내외부 클리닝, 세탁기 스팀 세척, 냉장고 쿨링팬 점검 등을 정기적으로 받을 수 있다. 이는 아파트 빌트인 가전에 B2B 구독 모델을 도입한 첫 사례로 평가된다.

LG전자는 올 2월 GS건설과 업무협약(MOU)을 맺으며 민간 건설사와의 협력도 확대하고 있다. B2B 전용 구독 제품군에는 상업용 에어컨, 텀블러 세척기 ‘마이컵’, 스마트 오피스용 ‘전자칠판’ 등을 추가하며 라인업을 강화했다.

LG전자의 구독 모델은 해외 국가에서도 호평을 받고 있다. 태국의 경우 2024년 구독 사업 개시 9개월 만에 누적 가입자 1만명을 확보했다. 이후 불과 6개월 만에 다시 1만명을 추가 유치하며 급속하게 성장했다.

태국 외에도 말레이시아, 대만 등 인구밀도가 높고 관리 서비스 수요가 높은 동남아시아에서 구독 사업을 활발히 전개 중이다. 지난해 싱가포르에 이어 올해 베트남에서도 구독 사업을 개시했다. 이외에 인도, 영국 등으로 글로벌 구독 영토를 빠르게 확장 중이다.

업계 관계자는 “최근 10년간 매출 30배 증가는 단순 외형 성장을 넘어 사업 구조의 질적 변화를 보여준다”며 “아파트 빌트인 가전 시장에도 진출하고 글로벌 시장 공략도 활발해 구독 사업의 성장세는 앞으로도 지속될 것”이라고 말했다.