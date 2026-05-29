[헤럴드경제=장윤우 기자] 방글라데시에서 어린이 500명 넘게 목숨을 앗아간 홍역이 인접국 네팔에서도 번지고 있다.

29일 연합뉴스에 따르면 네팔 일간 카트만두포스트는 이날 네팔에서는 지난 1월 홍역 발병 이후 지금까지 어린이 300여 명이 감염됐다고 보도했다. 백신 부족으로 예방접종이 제대로 이뤄지지 않아 확산 우려가 커지고 있다.

네팔 보건부 관계자는 “몇 달간 요청한 끝에 최근 한 지원기구로부터 홍역 백신 20만 회 접종분량을 받았지만 이 물량으로는 발병지역을 모두 커버할 수 없다”고 밝혔다.

보건 인력난도 걸림돌이다. 보건부 관계자는 “새로 출범한 정부에 의해 계약직 보건 노동자와 접종 의사들이 해임됐다”며 “우리도 방글라데시와 같은 상황으로 나아가고 있다”고 우려했다.

방글라데시에서는 지난 3월 15일 발병 이래 홍역 확진 및 의심증세로 사망한 어린이가 500명을 넘어섰다. 진정 기미는 보이지 않고 있다.

네팔은 2023년 6월 이후 홍역이 발병하지 않아 올해 홍역 근절 달성을 목표로 삼았다. 최근 발병으로 목표 달성은 어렵게 됐다. 홍역 근절 선언을 위해서는 매년 환자 수가 100만 명당 5명 미만이어야 하고 외국의 독립적인 입증도 받아야 한다.

홍역은 홍역 바이러스 감염에 의해 발생하는 급성 발열성 발진 질환으로 비말 또는 공기로 전파되는 전염성이 매우 높은 감염병이다. 면역이 없는 사람이 노출될 경우 90% 이상이 감염될 수 있다.

홍역은 감염 후 보통 10~12일 후 고열·콧물·눈 충혈 등의 증세가 나타나고, 수일 후 얼굴 등에 발진이 생긴다. 심할 경우 폐렴 등 합병증으로 목숨을 잃을 수 있다. 기침이나 재채기를 통해 공기로 전파되며 생후 9개월과 15개월에 각각 백신을 접종받아야 예방할 수 있다.

홍역 국가예방접종 대상은 12~ 15개월 영유아와 4~ 6세 소아로 무료접종이 가능하다. 예방접종 기록이나 홍역 병력, 항체가 없는 것으로 확인된 1968년 이후 출생자는 유료로 접종할 수 있다.