[헤럴드경제=최원혁 기자] 대만 프로야구 리그에서 활동하고 있는 치어리더 스타 이다혜가 현지에서 복장 논란으로 도마위에 올랐다. 공연 중 입은 교복을 두고 학교 이미지를 훼손했다는 취지의 지적이 나왔다.

28일 ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 26일 타이베이돔에서 열린 경기 하프타임 공연에서 이다혜는 타이베이의 한 명문 여고 교복 스타일 의상을 입고 무대에 올랐다.

하지만 공연 이후 일부 동문과 현지 누리꾼들은 불쾌감을 드러냈다.

특히 해당 학교 출신 공연예술가 웨이완룽은 자신의 SNS를 통해 “춤 자체는 완성도가 높았고 무대 장악력도 뛰어났다”면서도 “교복은 단순한 의상이 아니라 학교의 특정 문화를 상징하는 기호”라고 지적했다.

이어 “이를 공연 소재로 사용할 때, 원래 그 문화를 가진 사람들에게 어떤 영향을 미치는지 고민할 필요가 있다”며 “내 문화는 당신의 공연 소재가 되어선 안 된다”고 주장했다.

그러면서 그는 여고생 교복 콘셉트가 반복적으로 소비되는 현상에 대해서도 문제를 제기했다.

웨이완룽은 “단순한 공연이라면 왜 남학생 명문고 교복은 사용되지 않느냐”며 “여고생 이미지에 대한 특정한 시선과 소비가 존재한다는 점을 생각해 봐야 한다”고 지적했다.

현지 매체들에 따르면 논란이 일자 이다혜는 “타이베이 도시 테마에 맞춰 청춘과 활력을 표현하기 위해 기획된 무대였다”고 해명했다. 이어 이다혜는 “의상과 공연에는 특정 학교 문화를 소비하거나 희화화하고, 불쾌감을 주려는 의도가 전혀 없었다”며 “많은 의견을 감사하게 생각하고 앞으로 더욱 좋은 무대와 추억을 만들 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

현지 누리꾼들도 “상업 공연의 이미지로 소비되는 것은 부적절하다”, “교복 문화와 여성 이미지 소비를 다시 생각해 봐야 한다”, “단순한 공연 의상일 뿐”, “특정 학교를 비하하려는 의도가 없었다면 지나친 해석이다” 등 다양한 반응을 보였다.

한편 KBO프로야구 KIA 타이거즈 치어리더로 데뷔한 이다혜는 지난 2023년 한국 치어리더 최초로 대만 프로야구 무대에 진출했다. 현재 웨이취안 드래곤즈에서 활동 중이며 현지에서 광고 모델로도 활약하는 등 높은 인기를 얻고 있다.