국토부, 중수본 구성 후 8차례 상황판단회의

[헤럴드경제=신혜원 기자] 서울 서소문 고가차도 철거 공사 현장의 붕괴 사고와 관련해 안전 위험이 크던 교량 거더(상판 지지 기둥) 16개가 철거됐다. 정부는 오는 30일 토요일 경의선 첫차의 정상 운행을 목표로 복구 작업에 박차를 가하고 있다.

국토교통부는 지난 26일 발생한 서소문 고가차도 붕괴 사고 중앙사고수습본부(이하 중수본)를 구성 후 현장점검, 철거계획 수립 및 이행, 작업 공정 지연보완, 실시간 안전조치 등을 추진했다고 29일 밝혔다.

중수본은 국토부, 고용노동부, 행정안전부, 서울시, 경찰청, 소방청, 코레일, 철도공단, 국토안전관리원, 산업안전보건공단, 서울교통공사 전문가 등으로 구성돼, 총 8차례 상황판단회의와 현장점검을 진행했다.

우선 복구 작업의 가장 큰 장애 요인이었던 S9 구간의 교량 거더 16개를 지난 27일 새벽 4시 45분경 안전하게 철거 완료했다.

특히 60년 가까이 지나 노후화된 장경간 거더(28m)의 특성을 감안해, 유압 가위로 상판을 부수고 절단하는 ‘거더압착 파쇄공법’을 채택했다. 지난 28일 저녁부터 29일 새벽까지 이어진 철거 작업에서는 지하철 2호선의 안전 운행을 확보하고, 살수 조치와 계측기 설치 등 철저한 안전망을 구축해 공사를 마쳤다.

중수본은 잔여 S8 구간의 거더 6개 추가 철거와 잔해물 정리를 마치는 대로 경의선 전차선 및 궤도 복구 공사에 돌입한다. 내일(30일) 오전 5시까지 복구를 마무리하고 시험 운전을 거쳐, 주말인 토요일 경의선 첫차부터 정상 운행을 재개하겠다는 방침이다.

중수본 관계자는 “국민 안전을 최우선으로 두고 마지막 잔해 정리와 철도 시설물 복구까지 완벽하게 마무리해 시민 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

한편 지난 26일 오후 2시 32분께 발생한 서대문구 미근동 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고로 3명이 숨지고 3명이 다쳤다. 이번 사고는 안전 점검 진단 중 발생한 것으로 사고 발생 당일 새벽 슬라브 절단 작업 도중 2.9㎝ 단차가 주저앉았던 것으로 확인됐다．