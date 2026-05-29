삼일·삼정·안진·한영, AI에이전트 개발 단순작업에서 전문영역까지 적극 활용 내부 DB 기반 AI 정확도 향상 추구 효율화 넘어 AX컨설팅 새 먹거리로

#. 삼일PwC의 생성형 인공지능(AI) ‘어카운팅 인사이트(Accounting Insights)’에 “부동산을 공정가치로 측정해 왔는데 시장 거래가 줄어서 정보를 얻을 수가 없네. 원가로 측정해도 될까?”라는 질문을 입력했다. 몇 초 뒤 AI는 “K-IFRS 제1040호 ‘투자부동산’에 따라 ‘계속해서 공정가치로 측정’해야 합니다”라는 답변과 함께 근거를 제시했다.

국내 회계업계가 AI를 핵심 실무에 내장하며 ‘AX(AI 전환)’에 박차를 가하고 있다. 문서 요약이나 번역을 넘어 감사, 세무, 회계, 인수·합병(M&A) 자문 등 전문 영역별 AI 에이전트를 자체 개발하고 내부에서 검증된 설루션을 기업에 제공하며 새 비즈니스 모델로 확장하는 흐름이다.

▶AI DNA 심는 회계법인=국내 4대 회계법인은 업무 전 영역에 AI를 적극 도입하고 있다. 각 법인이 보유한 회계 기준, 세무 지식, 감사 방법론, 거래 데이터, 내부 검토 논리 등을 결합해 범용 AI에 만연한 할루시네이션(Hallucination, 환각)을 줄여 정확도를 높인 것이 특징이다.

자료 수집, 증빙 대사, 전표 검토, 번역, 공시 문서 다운로드, 보고서 초안 작성 등 단순 반복 작업은 AI가 도맡은 지 오래다. 회계법인의 전문 인력이 최종 판단을 효율적으로 내릴 수 있도록 판단 근거와 후보군을 정리하는 방식이다.

삼일PwC는 감사, 회계, 세무, 내부통제, 리스회계 등 전문 업무별로 자체 개발한 AI 설루션을 활용하고 있다. 대표적으로 회계 업무에 사용되는 어카운팅 인사이트가 있다.

삼정KPMG 또한 전 서비스 영역에서 AI를 사용한다. AI 기반 감사 플랫폼 KPMG 클라라(Clara)는 기존 표본 감사에서 벗어나 전수 데이터를 기반으로 작동한다. M&A 플랫폼 딜마인드(Deal Mind)는 흩어진 인수·매각 자문 데이터를 통합 분석해 고객 니즈에 맞는 기업을 실시간 매칭하는 것이 강점이다.

딜로이트안진은 빅테크의 범용 AI 설루션과 내부 업무 특화 AI를 병행 활용하는 ‘하이브리드 전략’을 구사하고 있다. 업무 프로세스에 최적화한 AI 에이전트를 개발해 사용 중이다.

EY한영은 4대 회계·컨설팅그룹인 EY 글로벌의 인프라를 활용한다. 글로벌 감사 플랫폼 EY캔버스에 엔터프라이즈급 AI 에이전트를 도입했다. EY캔버스는 전세계 150개국 감사 전문가가 연간 1조4000억건이 넘는 회계 데이터를 처리하는 플랫폼이다.

▶효율화 넘어 비즈니스 기회로=회계업계는 AI가 내부 생산성 향상을 넘어 새로운 비즈니스 기회를 창출해 줄 것으로 기대하고 있다. 기업의 실제 업무 흐름을 이해한 상태에서 AI 적용 대상을 설계한다는 점을 IT기업과의 차별화 지점으로 내세운다.

삼일PwC는 AI 기반 업무 운영모델 재설계를 핵심 비즈니스로 삼는다. ▷AX 진단 및 로드맵 수립 ▷기업용 AI 인프라 구축 ▷회계·세무·내부통제 등 특화 AI 설루션 제공 ▷ERP·경영관리 플랫폼 및 파트너십 기반 구축 등 서비스를 제공한다.

삼정KPMG는 2023년 일찌감치 AI센터를 출범시켜 기업 고객이 AX를 지원한다. AI 엔지니어, 데이터 사이언티스트, 플랫폼 개발 인력 등이 함께 참여한다.

딜로이트안진과 EY한영은 글로벌 차원의 투자를 바탕으로 시장에 안착 중이다. 딜로이트 글로벌은 2030년까지 생성형 AI에 30억달러(한화 약 4조원) 규모를 투입할 예정이다. EY한영은 내부 회계관리제도 평가를 자동화한 EY-AI노바를 제공하고 있다.

박지영 기자