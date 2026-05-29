부산 지역 복권판매점서 시민 참여형 행사 개최 자가진단·퀴즈·예방게임 운영…내달 5일 대전서도 진행

[헤럴드경제=김용훈 기자] 기획예산처 복권위원회와 복권수탁사업자 동행복권은 지난 28일 부산 지역 복권판매점에서 ‘2026 복권 건전문화 캠페인’을 개최했다고 29일 밝혔다.

복권 건전문화 캠페인은 복권 과몰입을 예방하고 건전한 복권 이용 문화를 확산하기 위해 매년 19세 이상 성인을 대상으로 진행되는 행사다. 올해는 지난 3월 서울 영등포구 일대 복권판매점 3곳에서 시민 참여형 프로그램을 운영한 데 이어 부산에서도 현장 캠페인을 이어갔다.

이번 캠페인은 시민들이 복권 건전문화와 과몰입 예방의 중요성을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 참여형 콘텐츠 중심으로 마련됐다. 현장에서는 도박문제 자가진단(CPGI·Canadian Problem Gambling Index) 테스트를 비롯해 복권 건전문화 퀴즈, 과몰입 예방 게임 등 다양한 체험 프로그램이 운영됐다. 참가자들은 이를 통해 복권 과몰입 예방과 올바른 복권 이용 방법을 자연스럽게 접했다.

김정은 동행복권 서비스본부장은 “이번 캠페인이 건전한 복권 이용 문화와 과몰입 예방의 중요성을 보다 친숙하게 이해하는 계기가 됐기를 바란다”며 “앞으로도 다양한 지역에서 시민들과 직접 소통하는 현장 프로그램을 추진해 건전한 복권 이용 문화 확산에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 복권위원회와 동행복권은 오는 6월 5일 대전 지역에서도 ‘2026 복권 건전문화 캠페인’을 진행할 예정이다.