[헤럴드경제=장윤우 기자] 그룹 씨스타 출신 가수 소유가 지난해 불거진 기내 만취 루머를 재차 부인했다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘입만열면’에는 ‘성형, 월세, 열애설, 남사친, 만취녀 등… 다 해명합니다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 소유는 이 자리에서 “비행기 탔을 때 저는 만취 상태가 아니었다”고 강조했다.

루머는 지난해 소유가 미국 항공기 탑승 중 인종차별을 당했다는 SNS 글을 올린 뒤 불거졌다. 이후 한 누리꾼이 같은 비행기를 탔다며 “만취된 상태에서 비행기를 탔다”, “본인이 피곤해서 안 먹겠다고 해놓고 억울하다, 인종차별이라고 하면 안 되지 않냐”는 목격담을 올렸다.

소유는 당시 상황에 대해 “처음에 나오는 기내식이 맛있는데 못 먹을 때가 많다”며 “7시간 지난 음식을 제공할 수 없다고 하더라. 비행기마다 달라서 항상 물어보는데, 그걸 영어로 길게 말하기 어려워 한국 직원을 불러달라고 했다”고 설명했다.

소유를 찾아온 것은 한국인 직원이 아닌 보안요원이었다. 소유는 “처음에는 너무 무섭고 놀랐다. 언성이 높아지지도 않았다”며 “시큐리티가 봐도 제가 너무 멀쩡해 보여서 그냥 갔다”고 했다. 이후 한국인 직원이 와서 “소통에 오류가 있었다”고 설명했다.

황당한 상황은 한 번 더 있었다. 소유는 “화장실을 다녀왔는데 다른 승무원이 카트를 밀고 왔다. 카트 때문에 승무원 구역 안으로 들어가 달라고 해서 갔는데, 다른 승무원이 소리를 지르더라”고 했다. 소유는 “그때부터 갑자기 서럽더라. 난 잘못한 게 없는데”라고 억울한 심경을 드러냈다.

소유는 항공사 측에 불편 사항을 카드로 제출했고 이후 델타항공으로부터 사과를 받았다. 만취설을 제기한 누리꾼에 대해선 “저 글을 올린 사람은 계정을 삭제하고 사라졌다”며 “그런 글 때문에 갑자기 제가 술주정뱅이에 만취녀, 갑질녀가 됐다”고 말했다.