월드컵 캠페인 ‘Next Starts Now’의 일환 기초 동작 훈련을 거쳐 고난도 킥까지 성공 AI 강화학습 등 로보틱스 경쟁력 입증

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차는 다음 달 열리는 ‘FIFA 월드컵 2026™’의 공식 파트너로서 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스(Atlas)’가 축구를 통해 로보틱스 기술을 고도화해 나가는 과정을 담은 ‘스쿨 오브 풋볼(School of Football)’ 캠페인 영상을 공개했다고 29일 밝혔다.

이번 캠페인은 현대차의 비전 ‘휴머니티를 향한 진보(Progress for Humanity)’에서 출발한 월드컵 캠페인 ‘미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)’의 일환이다. 이번 캠페인은 축구를 주제로 현대차가 보유한 로보틱스 기술의 현재와 미래 가능성을 재미있게 전달하는 데 초점을 맞췄다.

현대차가 지난 25일부터 29일까지 현대차 공식 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개한 스쿨 오브 풋볼 영상은 아틀라스가 주인공으로 등장하는 론칭 필름(Film)부터 각종 축구 동작 연습 장면을 촬영한 훈련 영상 등 총 5편으로 구성됐다.

캠페인의 시작을 알리는 론칭 필름은 아틀라스가 축구라는 스포츠에 담긴 인류의 다양한 감정·에너지와 선수들의 역동적 움직임을 직접 보면서 축구에 관심을 갖게 되는 스토리로 전개된다.

훈련 영상에는 발놀림·패스·슈팅 등 축구의 기본 동작부터 다리를 꼬아 슛이나 크로스를 하는 축구 개인기 ‘라보나 킥’ 등 수준 높은 동작을 단계별로 학습한다. 아틀라스는 이 과정에서 점차 정교하고 역동적인 움직임을 완성해 나간다.

29일 공개된 최종 영상에는 반복 훈련을 통해 축구의 역동적 메커니즘을 이해한 아틀라스가 기존 라보나 킥에 수비수를 속이는 페인트 동작을 더한 고난도 기술 ‘고스트 라보나 킥’을 성공시키는 장면이 연출된다.

현대차는 이번 영상은 컴퓨터그래픽(CG) 효과를 전혀 사용하지 않았다고 설명했다. 캠페인은 CES 2026에서 처음 공개된 ‘차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델’이 다양한 동작을 스스로 학습해 실제 인간처럼 구현해 내는 모습을 촬영했다.

아틀라스가 선보인 고스트 라보나 킥 등 고난도 동작은 단순 모션 재현을 넘어 인간의 움직임에 대한 정밀한 분석과 AI를 통한 학습이 필요한 기술이다. 아틀라스는 실제 축구 선수의 동작 데이터를 모델링 한 뒤 강화학습(Reinforcement Learning)을 통해 수많은 성공과 실패를 반복하며 최적의 동작을 도출해 냈다.

현대차와 보스턴다이나믹스는 이번 캠페인에서 ▷AI 기반 강화학습 역량 ▷정밀한 인간 동작 모사 기술 ▷하드웨어 제어 기술을 통합한 개발 역량을 보여줬다.

지난 28일까지 공개된 론칭 필름과 3편의 훈련 영상은 공개 5일 만에 누적 조회수 3300만 회를 돌파했다. 특히, 27일에는 현대자동차 브랜드 앰배서더인 손흥민 선수가 스쿨 오브 풋볼 캠페인 영상 내 아틀라스의 활약을 보고 감탄하는 영상도 현대차 공식 유튜브 채널 등에 공개했다.

현대차는 오는 4일 캠페인 준비 과정에서 아틀라스의 훈련 등을 주도한 보스턴다이나믹스 관계자의 인터뷰가 담긴 메이킹 필름을 추가로 공개해 스쿨 오브 풋볼 캠페인의 기획 의도, 휴머노이드 기술 고도화를 위한 학습·훈련의 중요성, 앞으로의 로보틱스 사업 비전 등을 전달할 계획이다.

지성원 현대자동차 브랜드마케팅본부장 부사장은 “현대차 월드컵 캠페인의 일환으로, 축구를 통해 로보틱스의 미래(Next)를 흥미롭고 인간 중심적인 방식으로 전 세계에 선보였다는 점에서 의미가 크다”며 “이번에 선보인 피지컬 AI 기술을 바탕으로 로보틱스가 미래의 가능성을 확장하는 데 중요한 역할을 할 것이며, 앞으로 모빌리티와 로보틱스를 활용한 다양한 브랜드 경험을 지속적으로 만들어 나갈 계획이다”라고 전했다.

현대차그룹은 앞으로 휴머노이드가 글로벌 피지컬 AI 시장에서 성장 잠재력이 가장 큰 분야라고 보고 아틀라스를 ‘현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’ 내 ‘로봇 메타플랜트 응용 센터(RMAC)’에서 체계적으로 훈련시켜 산업 현장에 투입할 방침이다.

또한, 현대차그룹은 지난 2023년 국제축구연맹(FIFA) 파트너십에 보스턴다이나믹스와 도심항공교통(UAM) 전문법인 ‘슈퍼널’을 파트너십에 합류시키며 월드컵을 통해 스마트 모빌리티 설루션 기업으로서의 비전을 선보이겠다고 밝힌 바 있다.