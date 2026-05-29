국민주권정부 1년, 국가보훈 주요 성과 발표 국가헌신 사회적 존중 및 국제보훈협력 확대

[헤럴드경제=윤호 기자]국가보훈부(장관 권오을)는 국민주권정부 출범 1년 동안 ‘특별한 희생에 특별한 보상’을 위한 보훈의 국가책임을 강화했다고 29일 밝혔다.

▶특별한 희생에 합당한 보상·복지 강화= 보훈부는 독립, 호국, 민주를 아우르는 균형잡힌 보훈정책을 추진, 보상과 예우의 사각지대를 적극적으로 해소하고 고령 보훈대상자를 위한 의료·돌봄 체계를 구축했다.

지난달 독립유공자법 개정으로 독립유공자의 사망시점(광복 전후)과 무관하게 손자녀까지 보상금을 지급하는 등 독립유공자 유족 보상 범위를 확대해 내년부터 2300여 명이 신규로 혜택을 받게 된다. 지난 3월부터는 고령·저소득 참전유공자 배우자를 대상으로 한 생계지원금 제도를 역대 정부 최초로 신설해 1만7000여 명에게 매월 15만 원을 지원한다.

보훈병원이 없는 강원·제주 권역에는 ‘준보훈병원’ 제도를 도입하기 위해 올해 하반기 시범사업에 착수한다. 의료접근성 확대를 위해 작년 6월 정부 출범 당시 904개소인 보훈위탁의료기관을 올 5월 현재 1025개소로 확충했으며, 오는 2030년까지 2000개소 달성을 목표로 추진 중이다.

독립유공자 유족의 위탁의료기관 이용 연령은 기존 75세에서 65세로 낮춰 의료혜택을 확대했다. 고령 보훈대상자의 건강한 노후를 위해 현재 222병상인 수원보훈요양원은 100병상 증축하고, 충북권에 100병상 규모의 보훈요양원 신축을 추진하고 있다. 고령·독거 유공자의 고독사 예방을 위한 ‘인공지능(AI) 기반 안부확인서비스’도 올해 4월부터 본격 시행하고 있다.

▶국민과 함께 기억하고 계승하는 보훈문화 구현= 보훈부는 독립·호국·민주의 역사를 국민과 함께 공유하고, 독립유공자에 대한 영예로운 예우를 실현하고 있다.

지난해 광복 80년 계기 ‘코리아 메모리얼 페스타’ 등 다양한 국민참여 보훈문화행사를 개최했으며, 참여자 종합만족도 92.4%를 기록했다. 올해 유네스코 지정 백범김구 탄생 150주년을 맞아 음악회, 창작 판소리 공연 등도 추진하고 있다.

생존 애국지사의 특별예우금은 기존 대비 2배(월 157만~172만 원→315만~345만 원)로 인상함으로써 예우 수준을 격상했다. 미서훈 독립유공자에 대한 발굴∙포상을 적극 추진해 작년 502명, 올해 3·1절 계기 112명을, 4·19혁명유공자는 지난 2023년 31명 포상 후 3년 만에 70명을 포상했다. 또 독립유공자 유해봉환을 지속 추진, 광복 80년 계기로 지난해 문양목 지사 등 6위를 모셔왔고, 올해 4월에는 마지막 국외 거주 애국지사인 이하전 지사의 유해를 국내로 봉환했다.

제14대 독립기념관장 취임 이후 독립기념관 정상화 노력을 통해 올 4월까지 관람객이 전년 동기간 대비 32만 명에서 48만 명으로 크게 증가했다. 이외에도 효창공원을 국민 친화적 역사공원으로 탈바꿈하기 위한 ‘국립효창독립공원’ 조성도 추진 중이다. 지난 2월 국외 사적지 전수조사 계획을 발표했고, 5월부터 상하이 스탬프 투어를 실시하는 등 국외 사적지 관리 및 활성화도 강화하고 있다.

▶국가헌신의 사회적 존중 및 국제보훈협력 확대= 보훈부는 ​ 군 복무에 대한 자부심을 가질 수 있도록 국가책임을 강화하고, 유엔참전국과의 연대를 공고히 구축했다.

공공부문 임금 및 호봉 책정 시 제대군인의 의무복무기간 반영을 의무화하는 제대군인법을 지난 2월 개정해 군 경력이 사회에서 온전히 인정받는 기반을 마련했다. 장기복무 제대군인의 공공시설 이용료 할인 혜택도 기존 고궁·능원에서 국공립 수목원, 자연휴양림, 공연장, 체육시설까지 대폭 확대할 수 있도록 제대군인법 시행령을 개정했다. 치료-전역-보훈등록까지 원스톱으로 신속하게 지원하는 ‘국가책임형 부상장병 통합지원서비스’를 도입하기도 했다.

아울러 보훈단체(6·25참전유공자회, 월남전참전자회, 재일학도의용군동지회)의 회원 범위를 유족까지 확대하는 국가유공자단체법 등 2개 법률을 개정해 단체의 지속가능성을 확보했다. 고령 국가유공자에 대한 ‘보훈회관 점심지원 사업’을 실시해 63개 지자체가 참여하고 있으며 전국적으로 확대해 나갈 계획이다.

6∙25전쟁 유엔참전용사와 유가족에 대한 예우와 지원도 지속적으로 전개하고 있다. 태국·네덜란드·프랑스 등 유엔참전용사 유해 5위를 봉환해 부산 유엔기념공원에 안장했다. 지난해 튀르키예와 올해 필리핀, 프랑스, 인도 등 주요 유엔참전국과 양해각서를 체결해 국제보훈 교류와 협력을 확대하고 있다.

권오을 국가보훈부 장관은 “국민주권정부 출범 이후 지난 1년은 국가를 위한 희생과 헌신이 제대로 예우받는 나라, ‘특별한 희생에 합당한 보상과 지원’으로 보답하는 나라를 위한 국가책임을 강화하고 기틀을 다지는 시간이었다”고 말했다.

이어 “국민이 주인인 나라의 바탕에는 영웅들의 고귀한 희생과 헌신이 있었음을 늘 기억하며, 앞으로도 국가유공자와 보훈가족, 그리고 국민 눈높이에 부합하는 예우를 실현함으로써 보훈이 국민통합의 구심점이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.