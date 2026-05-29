[헤럴드경제=함영훈 기자] 강릉시는 중소벤처기업부가 주관하는 범부처 협업 프로젝트인 ‘2027년 시군구연고산업육성 협업프로젝트’ 공모사업에 예비선정됐다고 29일 밝혔다.

이로써 강릉시는 지역 대표 연고산업인 첨단세라믹 산업을 기반으로 한 산업경제 활성화와 지역거점 도시로서 지방소멸위기 대응이라는 정부현안에 보조를 더욱 잘 맞추게 되었다.

이번 정부 사업은 인구 감소 위기를 겪고 있는 지역의 연고산업을 육성해 일자리를 창출하고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위한 범부처 협동 사업이다.

강릉시는 이번 공모 예비선정을 통해 최대 20억원(국비 14억원, 지방비 6억원)의 사업비를 확보할 수 있는 발판을 마련했다. 향후 세부 과제 고도화를 위한 전문가 컨설팅과 관계부처 합동 최종 평가를 거쳐 올해 12월 지원 대상 지자체로 최종 확정될 예정이다.

김남국 기업지원과장은 “이번 예비선정은 강릉시가 오랜 기간 공들여온 첨단세라믹 산업의 가치와 지방소멸 대응 의지를 정부로부터 인정받은 결과”라며, “남은 최종 평가 절차를 철저히 준비해 연말에 최종 확정을 이끌어내겠다.”라고 말했다. 이어 “청년들에게는 머물고 싶은 양질의 일자리를, 기업에는 미래 성장 동력을 제공하는 대한민국 최고의 첨단세라믹 특화도시를 만들겠다.”라고 밝혔다.

강릉시는 지난해 부터 지방소멸기금을 활용한 세라믹 소재·부품 기업 가공장비 구축과 전문인력 양성을 선제적으로 추진해 왔다.

구축된 고도의 가공 인프라를 바탕으로, 이번 공모사업을 통해 첨단세라믹 산업의 기술력을 한 단계 더 끌어올려 지역의 성장동력을 확실하게 확보하겠다는 구상이다.

사업이 본격화하면 강릉과학산업단지를 중심으로 구축된 세라믹 인프라를 활용해 관내 첨단세라믹 관련 제조기업의 고부가가치 중심 산업구조 전환을 다각도로 돕는다.

시제품 제작, 제품 고급화, 패키지 지원뿐만 아니라 특허 출원, 국내·외 전시회 참가 등 기업의 혁신 성장을 지원하며, 청년 정착을 위한 인식개선 교육과 전문인력 양성도 함께 추진한다.

이처럼 중기부의 연고산업 육성 정책과 행안부의 지방소멸대응기금 등 타 부처의 정책 수단을 유기적으로 융합함으로써, 지역 중소기업의 스케일업(성장)을 유도하고 양질의 일자리를 확충해 지방소멸 위기를 정면으로 돌파하겠다는 전략이다.