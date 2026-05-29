2025년 말 외국인 토지주택 보유현황 통계 외국인 소유주 9만8581명→10만6686명 국내 주택수 10만8231가구…수도권 72%

[헤럴드경제=신혜원 기자] 지난해 말 기준 국내 주택을 보유한 외국인 수가 10만명을 넘어 전년 말 대비 8% 증가한 것으로 나타났다. 이들이 소유한 주택수는 10만8000여 가구로, 72%가 수도권에 집중돼 있다.

29일 국토교통부가 발표한 2025년 말 외국인 토지주택 보유현황 통계에 따르면 지난해 기준 주택을 소유하고 있는 외국인 10만6686명으로 집계됐다. 2024년 말 9만8581명이었던 것을 고려하면 1년 새 8105명(8.2%) 증가했다.

국적별로 보면 중국인 소유주가 6만4670명으로 가장 많았고, 미국인(2만677명), 캐나다인(5399명), 대만인(3093명), 호주인(1718명) 등이 뒤를 이었다.

이들이 보유한 국내 주택수는 10만8231가구로 나타났다. 전년 말(10만216가구)과 비교해 8015가구 증가했다. 이 중 7만8206가구(72.3%)가 수도권 소재였고, 3만25가구는 지방에 분포했다. 시도별로는 경기도가 4만2386가구(39.2%), 서울 2만4541가구(22.7%), 인천 1만1279가구(10.4%), 충남 6863가구(6.3%), 부산 3276가구(3.0%) 순이었다.

주택 유형별로 보면 아파트·연립·다세대 등 공동주택이 9만9013가구, 단독주택은 9218가구였다.

외국인 주택 소유주 중 1주택자가 9만9648명(93.4%)로 가장 많았고, 2채 소유자는 5651명(5.3%), 3채 이상 소유자는 1387명(1.3%)이었다.

토지의 경우 외국인 보유 면적이 2억7017만6000㎡로, 전년(2억6790만5000㎡) 대비 0.9% 늘었다. 이는 전체 국토면적(1004억7239만7000㎡)의 0.27% 수준이다. 외국인 보유 토지 공시지가는 34조1431억원으로 2024년 말 대비 2.0% 증가했다.

경기도 토지 면적이 전국 외국인 보유면적 중 18.5%(4989만1000㎡)를 차지했으며, 그 외 전남 14.9%(4027만3000㎡), 경북 13.5%(3644만9000㎡) 등이 뒤를 이었다.

한편 지난해 8월 정부가 서울 전역, 경기 23개 시군, 인천 7개 자치구를 외국인 토지거래허가구역으로 지정한 후 외국인의 서울 주택거래가 44% 감소한 것으로 집계됐다. 국토부가 지난해 9월~올해 4월과 전년 동기 외국인 주택거래를 분석한 결과, 서울은 968건에서 545건으로 줄었다. 경기는 2857건에서 2205건으로 23%, 인천은 792건에서 554건으로 30% 감소했다.

특히 강남3구(강남·서초·송파구)와 용산구의 외국인 주택거래량은 58% 감소했고, 서초구가 140건에서 30건으로 79% 급감해 서울 내 가장 큰 감소폭을 기록했다.

해당 기간 거래 중 6억원 이하 저가주택 거래가 수도권 외국인 주택 거래의 82%를 차지했다. 12억원 초과 거래는 367건에서 206건으로 44% 감소했고, 12억원 이하 거래는 4250건에서 3098건으로 27% 줄어 고가주택 감소폭이 더 큰 것으로 나타났다.