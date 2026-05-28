[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 5·18기념재단과 공법 3단체(부상자회·공로자회·유족회)는 28일 5·18특별법 위반 및 정보통신망법상 명예훼손·모욕 혐의로 정 회장과 손정현 전 스타벅스 코리아 대표, 마케팅 담당자 등 3명에 대한 고소장을 광주 서부경찰서에 제출했다.

단체는 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 46주년 당일이었던 지난 18일 올린 텀블러 홍보 게시물을 문제 삼았다.

이들은 “게시물에 포함된 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁!’ 등의 문구가 5·18 당시 계엄군의 탱크 투입과 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다”며 “이는 5·18 유족과 광주시민에 대한 명백한 모욕이자 명예훼손”이라고 성토했다.

윤남식 5·18민주화운동공로자회장은 “사과를 한다면서도 일종의 옹호 메시지를 던진 게 아니냐”며 “그룹 총수의 진정한 사과가 이뤄질 때까지 엄중한 처벌을 촉구할 것”이라고 밝혔다.

이어 “신세계 측이 5·18 단체에 지속해서 면담을 요구하는 등 연락을 시도하고 있는데 이는 사실상 ‘로비’ 행위와 다름없다”며 고 주장했다.

앞서 다른 5·18 유공자와 유족들도 최근 광주 남부경찰서에 5·18특별법 위반과 사자명예훼손 등의 혐의로 정 회장을 고소하고 신세계그룹에 대한 압수수색 및 정 회장의 출국금지를 요청했다.

지난 20일에는 시민단체 서민민생대책위원회가 정 회장과 손 전 대표를 명예훼손과 모욕 혐의로 처벌해달라는 고발장을 서울경찰청에 제출했다.