[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 지난 23일 부산시체육회 대회의실에서 학생선수 학부모의 현장 의견을 청취하기 위한 학생선수 학부모 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 전국소년체육대회 기간을 계기로 전국 초·중·고 학생선수 학부모의 의견을 청취하고, 학생선수가 학업과 운동을 안정적으로 병행할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

간담회에는 유승민 회장을 비롯해 대한체육회 학교체육위원회 관계자, 관련 부서 본부장, 학생선수 학부모 등 50여 명이 참석했다. 출석인정 결석일수 부족으로 인한 대회 참가 제한, 종목별 특성을 미반영한 일률적 출석일수 기준의 문제, 최저학력제 및 온라인 보충학습의 실효성 문제, 학생선수의 대회 출전 성과 인정 필요성, 훈련시설 부족 및 학교체육시설 활용 제한, 학생선수 진로 지원 및 학부모 소통체계 강화 등이 제기됐다.

유승민 회장은 “현장의 목소리를 계속 모아 교육부·교육청 등 관계기관에 전달하고, 출석인정, 맞춤형 교육, 학교운동부 지원 등 학생선수와 학부모가 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”고 밝혔다.