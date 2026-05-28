[헤럴드경제=정찬수 기자] 롯데GRS가 운영하는 롯데리아가 충남 지역 청년농부를 대상으로 물류비를 지원하며 ‘청년농부 선순환 프로젝트 시즌4’를 가동했다고 28일 밝혔다.

이번 지원은 유가 급등으로 농산물 운송비 부담이 가중되는 상황에서 청년농부들이 영농 활동에 집중하도록 기획됐다. 롯데리아는 지난 2025년부터 농업용품·모종 지원, 멘토링 제공, 판로 연계 확대 등 청년농부의 자립 기반 강화를 위한 지원을 이어오고 있다.

청년농부 선순환 프로젝트는 재배 경력이 평균 3년 남짓인 초보 농업인들의 안정적인 정착을 돕기 위한 사회공헌 사업이다. 청년농부의 농산물은 협력사를 통해 가공 과정을 거친 뒤 롯데리아의 하반기 신메뉴 원재료로 활용될 예정이다. 청년농부는 안정적인 판로를 확보하고, 롯데리아는 고품질의 국산 원재료를 안정적으로 공급받는 상생 구조다.

롯데GRS 관계자는 “청년농부가 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 만드는 것은 지속가능한 식품 산업의 출발점”이라며 “청년농부와 지역사회, 소비자가 함께 성장하는 생태계를 조성하겠다”고 말했다.