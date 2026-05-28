임문영 광주 광산을 후보 “반도체 팹 구축 필요하다”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 임문영 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보는 28일 광주시의회에서 기자회견을 열어 “전남광주통합특별시는 지역 주도 성장 전략의 새로운 모델이자 미래산업 전환의 실험도시가 돼야 한다. 새로운 반도체 팹 구축이 필요하다”고 주장했다.

그는 “단순히 공장 하나를 세우는 차원이 아니라 국가 미래산업 전략과 지역 생존전략이 결합한 과제”라며 “AI 산업 성장으로 반도체 수요가 구조적 장기 성장 국면에 들어선만큼 전남광주는 인공지능(AI) 시대를 준비하는 국가 전략 거점이 돼야 한다”고 강조했다.

이어 “반도체 팹이 들어오면 협력기업과 양질의 일자리가 함께 생겨 청년들이 지역을 떠나지 않게 된다”며 “이는 단순한 지역개발이 아니라 대한민국 산업 재건을 위한 지역 주도 성장 모델”이라고 설명했다.

임 후보는 “전력·용수·산업입지·교통망·규제 특례·세제지원·인력양성 등을 통합행정으로 빠르게 지원할 수 있다”며 “속도와 신뢰가 중요한 반도체 산업에서 강력한 경쟁력이 될 것” 이라고 말했다.

또 “반도체는 이미 국가안보 자원으로 수도권 집중 구조를 넘어 전남광주를 국방 반도체와 팹리스 산업 육성의 전략 거점으로 만들어야 한다” 면서 “풍부한 해상풍력과 태양광 잠재력을 가진 전남은 RE100 기반 반도체 생산 경쟁력을 확보할 수 있는 최적지”라고 덧붙였다.