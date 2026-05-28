[헤럴드경제=김보영 기자] 경남 창원 도심에서 대학생 3명이 탄 승용차가 버스를 들이받아 탑승자 전원이 사망했다.

27일 창원중부경찰서에 따르면 이날 오전 5시 2분쯤 창원시 성산구 신월동 중앙대로에서 창원시청에서 경남도청 방면으로 향하던 승용차가 도로에 주차돼 있던 버스를 들이받았다.

이 사고로 승용차 운전자인 20대 남성 A씨가 현장에서 숨졌으며, A씨의 친구인 20대 남성 동승자 2명도 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 모두 숨졌다.

이들은 대학교 같은 학과 동기 사이로, A씨는 부모의 차량을 빌려 운전한 것으로 전해졌다.

경찰은 해당 차량이 4차로를 주행하던 중 빗길에 미끄러지면서 진행 방향이 틀어져 5차로에 정차돼 있던 버스 뒷부분을 들이받은 것으로 보고 있다.

사고가 발생한 지점은 오전 9시부터 오후 6시까지만 노상주차가 허용되는 구간으로, 해당 버스는 주정차 금지 구역과 주차 허용 구역 경계에 걸쳐 있던 것으로 파악됐다.

다만 경찰은 버스가 사고의 직접적인 원인을 제공했다고 보기 어렵다고 판단하고 있다.

경찰은 숨진 운전자와 동승자들에 대한 채혈을 통해 음주 여부를 확인하는 한편 버스 운전기사를 상대로 차량을 세워 놓은 이유와 불법 주차 여부 등을 조사할 계획이다.