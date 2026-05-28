스웨덴 해사청장, 선박 건조 역량 확인 한국-스웨덴 조선·해사 산업 협력 확대

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업이 국내 조선소 최초로 수주한 해외 쇄빙전용선 건조사업에 들어갔다. HD현대중공업은 27일 에리크 에클룬드(Erik Eklund) 스웨덴 해사청장과 요하네스 안드레손(Johannes Andreasson) 주한 스웨덴 대사관 공관차석 등과 차세대 쇄빙전용선 건조사업 착수회의를 가지고 설계 및 품질관리 계획 등을 논의했다.

HD현대중공업은 스웨덴 해사청으로부터 3억4890만 달러(5148억원) 규모의 쇄빙전용선 1척을 수주해 오는 2029년 인도할 예정이다.

이날 스웨덴 해사청 대표단은 HD현대중공업의 대형 상선과 함정·중형선 건조 야드를 둘러보며 실제 선박 건조 현장을 참관했다. 또 자동화 설비와 첨단 생산 시스템 등 스마트 조선 생산시설을 확인하며 HD현대중공업의 선박 건조 역량을 점검했다.

이번에 건조되는 쇄빙전용선은 북유럽 발틱 해역의 극한 환경에서도 안정적인 항행이 가능하도록 설계된다. HD현대중공업은 선박에 최신 친환경·고효율 기술을 적용해 스웨덴 해사청의 운항 요구사항에 부합하는 고성능 쇄빙전용선을 건조한다는 계획이다.

특히 HD현대중공업은 국내 조선소 최초로 글로벌 쇄빙선 시장에 진출한 경험을 바탕으로 향후 스웨덴 해사청의 추가 발주와 미국·캐나다 등 주요국의 쇄빙선 수요에 적극 대응하며 특수선 시장에서의 입지를 확대해 나갈 방침이다.

HD현대중공업 주원호 사장(함정·중형선사업 대표)은 “이번 프로젝트가 한국과 스웨덴 간 조선·해사 산업 협력을 더욱 확대하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.